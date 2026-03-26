Iran Attack on US: समझौते की खबरों के बीच ईरान ने ट्रंप-इजराइल को चौंकाया, नए दावे से और बढ़ेगा बवाल

Iran Attack on US: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका और इजरायल से जुड़े ठिकानों पर अब तक के सबसे बड़े हमले का दावा किया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के मुताबिक, ‘ऑपरेशन 82’ के तहत मिसाइलों और ड्रोन की मदद से बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की गई है। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के अनुसार, यह हमला गुरुवार तड़के शुरू हुआ और पूरे दिन जारी रहने की बात कही गई है।