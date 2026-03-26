बड़ा अपडेट: अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! अब 12 साल के बच्चों को युद्ध में उतारेगा ईरान

इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अब दबाव में आ गया है और उनसे समझौता करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के बातचीत करने वाले लोग अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं- एक तरफ वे डील के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सार्वजनिक तौर पर ऐसा दिखा रहे हैं कि वे सिर्फ प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।