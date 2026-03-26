‘इजराइल सिर्फ भारत की सुनेगा’, ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी कर्नल का बड़ा बयान, पाक की मध्यस्थता का उड़ाया मजाक

कर्नल ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पूरी दुनिया में बहुत सम्मान और भरोसा है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मॉस्को में (रूसी राष्ट्रपति) व्लादिमीर पुतिन के साथ भी पूरी तरह सहज रहते हैं। वह तेहरान के नेतृत्व से भी आराम से बात कर लेते हैं। हाल ही में वह इजराइल गए थे और इजराइली भी उनके साथ सहज महसूस करते हैं। हम भी भारत के साथ सहज महसूस करते हैं।