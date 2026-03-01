ट्रंप का बड़ा दावा: डील के लिए गिड़गिड़ा रहा ईरान, बोले- अब वापसी का कोई रास्ता नहीं

Iran US War Update: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपने तेवर और सख्त कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है, जबकि सार्वजनिक रूप से वह बातचीत से इनकार कर रहा है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मौजूदा गतिरोध जारी रहा तो अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा और हालात और बिगड़ सकते हैं।