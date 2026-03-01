ट्रंप का बड़ा दावा: डील के लिए गिड़गिड़ा रहा ईरान, बोले- अब वापसी का कोई रास्ता नहीं

Iran US War Update
Iran US War Update: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपने तेवर और सख्त कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है, जबकि सार्वजनिक रूप से वह बातचीत से इनकार कर रहा है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मौजूदा गतिरोध जारी रहा तो अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा और हालात और बिगड़ सकते हैं।
ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों के साथ एक डिनर के दौरान कहा कि ईरानी अधिकारी पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हैं और समझौता करना चाहते हैं। उनके मुताबिक, ''वे डील करना चाहते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार करने से डर रहे हैं।'' ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरानी नेतृत्व को अपने ही लोगों और अमेरिका दोनों से खतरा है।
हालांकि, ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि देश की ऐसी किसी बातचीत में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान युद्ध को अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहता है और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, यह सुनिश्चित करेगा।
राजनयिक सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान ने अमेरिका की ओर से तैयार 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव ईरान को सौंपा है। हालांकि, ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने इस प्रस्ताव पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और इसे स्वीकार करने के संकेत नहीं दिए हैं।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ट्रंप 'ब्लफ नहीं करते' और जरूरत पड़ने पर कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने संकेत दिया कि यदि कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।
वहीं, वांग यी ने इस संकट पर अलग नजरिया पेश किया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत की संभावनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं और इससे शांति की एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है।
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। जहां एक ओर अमेरिका कड़ा रुख दिखा रहा है, वहीं ईरान अपनी शर्तों पर ही किसी समाधान की बात कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर दुनिया की नजरें टिकी हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग
US Israel Iran War