पाकिस्तान जो न कर सका वो यूक्रेन ने कर दिखाया, रूस के दो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किए तबाह

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 45 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी भी इस युद्ध के खत्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मच चुकी है। यूक्रेन के कई लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना अभी भी रूसी सेना के सामने डटी हुई है और इस वजह से रूस के भी कई सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं। दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे पर हमले कर रही हैं। इसी बीच अब यूक्रेनी सेना ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो भारत (India) के खिलाफ पाकिस्तान (Pakistan) नहीं कर पाया था।