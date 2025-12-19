19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान जो न कर सका वो यूक्रेन ने कर दिखाया, रूस के दो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किए तबाह

Russia-Ukraine War: भारत के खिलाफ जो काम पाकिस्तान नहीं कर सका, वो काम रूस के खिलाफ यूक्रेन ने कर दिखाया। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 19, 2025

Ukraine destroys S-400 air defense systems

Ukraine destroys S-400 air defense systems (Photo - Video screenshot)

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 45 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी भी इस युद्ध के खत्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मच चुकी है। यूक्रेन के कई लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना अभी भी रूसी सेना के सामने डटी हुई है और इस वजह से रूस के भी कई सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं। दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे पर हमले कर रही हैं। इसी बीच अब यूक्रेनी सेना ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो भारत (India) के खिलाफ पाकिस्तान (Pakistan) नहीं कर पाया था।

रूस के दो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किए तबाह

यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के घातक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई है। S-400 रूसी सेना के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। यूक्रेनी एयर फोर्स ने ड्रोन स्ट्राइक करते हुए रूस के बेलगोरोड (Belgorod) शहर में रूसी सेना के दो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया।

भारत के खिलाफ पाकिस्तान नहीं कर पाया था यह काम

गौरतलब है कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच चली जंग में भारतीय सेना के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया था। भारत ने रूस से ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे और पाकिस्तान के खिलाफ ही इस हथियार को भारतीय सेना ने पहली बार इस्तेमाल किया था। पाकिस्तानी सेना ने S-400 को तबाह करने की काफी कोशिश भी की थी, लेकिन उसे नाकामी मिली थी। बाद में पाकिस्तान ने भी रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन रूस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

19 Dec 2025 11:34 am

Published on:

19 Dec 2025 11:24 am

Hindi News / World / पाकिस्तान जो न कर सका वो यूक्रेन ने कर दिखाया, रूस के दो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किए तबाह

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Bangladesh Violence: हादी की मौत का गुस्सा हिंदू युवक पर निकाला, नग्न करके पेड़ से लटकाया, मारने से पहले भीड़ ने पैरों से कुचला

Osman Hadi
विदेश

ऑयल टैंकरों में रूसी जासूस, Putin के इस प्लान ने यूरोप में मचाई दहशत

Russia News
विदेश

Bangladesh violence: भीड़ ने अखबार के दफ्तर को फूंका, अंदर फंसी महिला पत्रकार ने कहा- ‘दम घुट रहा है ‘

Bangladesh violence
विदेश

ये आदमी हो जाएगा 2039 में अमर? लैब में तैयार हो रही “टेक्नोलॉजी”, हर साल 17 करोड़ रुपए खर्च

Bryan Johnson before and after, Bryan Johnson look viral, Bryan Johnson immortal, Bryan Johnson Amar by 2039,
लाइफस्टाइल

Sydney Attack: ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमले के बाद PM का बड़ा ऐलान, बोले- अब हथियार इकट्ठे किए जाएंगे और…

Sydney Attack, Shooting at Jewish Community, Sydney Shooting Incident,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.