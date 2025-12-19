पाकिस्तान जो न कर सका वो यूक्रेन ने कर दिखाया, रूस के दो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किए तबाह

Ukraine destroys S-400 air defense systems (Photo - Video screenshot)
रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 45 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी भी इस युद्ध के खत्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मच चुकी है। यूक्रेन के कई लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना अभी भी रूसी सेना के सामने डटी हुई है और इस वजह से रूस के भी कई सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं। दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे पर हमले कर रही हैं। इसी बीच अब यूक्रेनी सेना ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो भारत (India) के खिलाफ पाकिस्तान (Pakistan) नहीं कर पाया था।
यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के घातक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई है। S-400 रूसी सेना के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। यूक्रेनी एयर फोर्स ने ड्रोन स्ट्राइक करते हुए रूस के बेलगोरोड (Belgorod) शहर में रूसी सेना के दो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया।
गौरतलब है कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच चली जंग में भारतीय सेना के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया था। भारत ने रूस से ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे और पाकिस्तान के खिलाफ ही इस हथियार को भारतीय सेना ने पहली बार इस्तेमाल किया था। पाकिस्तानी सेना ने S-400 को तबाह करने की काफी कोशिश भी की थी, लेकिन उसे नाकामी मिली थी। बाद में पाकिस्तान ने भी रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन रूस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग