‘भारत के टुकड़े कर देंगे’: बांग्लादेशी नेता की गीदड़ भभकी, असम CM हिमंत ने किया पलटवार

Bangladesh Threat to Seven Sisters: बांग्लादेश में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच वहां के एक नेता ने भारत के खिलाफ बेहद भड़काऊ और चिंताजनक बयान (Bangladesh India Tension) दिया है। बांग्लादेश की 'नेशनल सिटिजन पार्टी' (NCP) के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत को चेतावनी देते हुए पूर्वोत्तर राज्यों (Bangladesh Threat to Seven Sisters) को अलग करने की धमकी दी है। इस बयान पर भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे बेहद खतरनाक सोच बताया है। हसनत अब्दुल्ला ने ढाका के सेंट्रल शहीद मीनार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारत विरोधी जहर (Seven Sisters Separatist Threat) उगला।