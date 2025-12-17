जेल में बंद इमरान खान के लिए फिर ‘ढाल’ बनीं पूर्व पत्नी जेमिमा, दुनिया के सामने कह दी यह बड़ी बात

जेमिमा और इमरान खान का तलाक 2004 में हो गया था, लेकिन जेमिमा ने कभी भी इमरान खान के खिलाफ कोई कड़वा शब्द नहीं बोला। इसके विपरीत, जब भी इमरान खान पर मुसीबत आई, जेमिमा सबसे पहले उनके बचाव में खड़ी नजर आईं। ताजा बयान में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इमरान खान एक फाइटर हैं। उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि डराने-धमकाने की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। जेमिमा का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब इमरान खान की पार्टी पीटीआई (PTI) पर लगातार क्रैकडाउन चल रहा है।