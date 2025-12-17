17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

जेल में बंद इमरान खान के लिए फिर ‘ढाल’ बनीं पूर्व पत्नी जेमिमा, दुनिया के सामने कह दी यह बड़ी बात

Jemima Goldsmith breaks silence on Imran Khan arrest:जेल में बंद पूर्व पति इमरान खान के समर्थन में जेमिमा गोल्डस्मिथ ने कहा कि इमरान खान को तोड़ा नहीं जा सकता और वह इस अन्याय पर चुप नहीं बैठेंगी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 17, 2025

Jemima Goldsmith breaks silence on Imran Khan arrest

Jemima Goldsmith defends former husband Imran Khan : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) इस समय अपने राजनीतिक जीवन (Pakistan Politics) के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान (PTI Chairman) कानूनी दांव-पेच और सरकारी सख्ती का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जब उनके अपने मुल्क में कई करीबी साथ छोड़ गए हैं, सात समंदर पार लंदन से एक आवाज उनके हक में बुलंद हुई है। यह आवाज है उनकी पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ (Jemima Goldsmith) की।

आपसी सम्मान और मानवता का रिश्ता आज भी कायम

जेमिमा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भले ही उनका और इमरान का वैवाहिक रिश्ता वर्षों पहले टूट गया हो, लेकिन आपसी सम्मान और मानवता का रिश्ता आज भी कायम है। उन्होंने इमरान खान की हिमायत करते हुए पाकिस्तान सरकार और सिस्टम को आईना दिखाया है।

आखिर जेमिमा ने क्या कहा ?

जेमिमा गोल्डस्मिथ ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों के माध्यम से इमरान खान के प्रति हो रहे व्यवहार पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इमरान खान के साहस की तारीफ करते हुए कहा कि "उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता।"

यह मानवाधिकारों का उल्लंघन

जेमिमा ने कहा, "इमरान खान केवल एक राजनेता नहीं हैं, वह मेरे बच्चों के पिता भी हैं। उन्हें जिस तरह से जेल में रखा गया है और जिस तरह से उन्हें उनके परिवार और बेटों (सुलेमान और कासिम) से बात करने से रोका जा रहा है, यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। आप किसी व्यक्ति को कैद कर सकते हैं, लेकिन उसकी विचारधारा और हौसले को कैद नहीं कर सकते।"

मैं इस मामले में चुप नहीं बैठूंगी: जेमिमा

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी इस ओर खींचा कि कैसे पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और सबसे लोकप्रिय नेता को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। जेमिमा ने साफ तौर पर कहा कि वे चुप नहीं बैठेंगी, क्योंकि यह मामला अब राजनीति से ऊपर उठकर 'इंसाफ' का हो गया है।

बोलीं, "रिश्ता टूटा है, सम्मान नहीं"

जेमिमा और इमरान खान का तलाक 2004 में हो गया था, लेकिन जेमिमा ने कभी भी इमरान खान के खिलाफ कोई कड़वा शब्द नहीं बोला। इसके विपरीत, जब भी इमरान खान पर मुसीबत आई, जेमिमा सबसे पहले उनके बचाव में खड़ी नजर आईं। ताजा बयान में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इमरान खान एक फाइटर हैं। उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि डराने-धमकाने की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। जेमिमा का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब इमरान खान की पार्टी पीटीआई (PTI) पर लगातार क्रैकडाउन चल रहा है।

सोशल मीडिया पर जेमिमा की तारीफ

जेमिमा गोल्डस्मिथ के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जम कर तारीफ हो रही है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स और पीटीआई समर्थक उन्हें "असली वफादार" बता रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा: "जेमिमा पाकिस्तान की बेटी नहीं थीं, फिर भी उन्होंने इस मुल्क और इमरान से जो वफा निभाई है, वह मिसाल है।"

दूसरे ने लिखा: "मुश्किल वक्त में ही अपनों की पहचान होती है। खून के रिश्ते डर गए, लेकिन जेमिमा डटी रहीं।"

जेमिमा को बेटों की चिंता

जेमिमा ने अपने बयान में अपने दोनों बेटों 'सुलेमान और कासिम'का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे अपने पिता की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित हैं। उन्हें अपने पिता से संपर्क करने में जो बाधाएं आ रही हैं, वह एक परिवार के तौर पर उनके लिए पीड़ादायक है। जेमिमा ने मांग की है कि इमरान खान को जेल में बुनियादी मानवीय अधिकार मिलें और अपने परिवार से बात करने की अनुमति दी जाए।

इमरान खान के लिए नैतिक समर्थन

बहरहाल, जेमिमा गोल्डस्मिथ का यह कदम न केवल इमरान खान के लिए नैतिक समर्थन है, बल्कि यह पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बनाता है। इमरान खान की पूर्व पत्नी का यह बेबाक अंदाज बताता है कि सियासी रंजिशों के बीच भी कुछ रिश्ते और वफादारी सियासत से कहीं ऊपर होते हैं। अब देखना यह है कि जेमिमा की इस अपील का पाकिस्तान के शासकों पर क्या असर होता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

इमरान ख़ान

पाकिस्तान की खबरें

political

political news

politics

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

17 Dec 2025 02:20 pm

Published on:

17 Dec 2025 02:19 pm

Hindi News / World / जेल में बंद इमरान खान के लिए फिर ‘ढाल’ बनीं पूर्व पत्नी जेमिमा, दुनिया के सामने कह दी यह बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

यह है दुनिया का सबसे महंगा मांस, जानिए किस जानवर का और कितनी है कीमत

World's most expensive meat
विदेश

‘हम उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे’…इमरान खान को दी जा रही यातनाओं पर बेटों का छलका दर्द

Imran Khan with his sons
विदेश

बाबा वेंगा की खतरनाक भविष्यवाणी, स्मार्टफोन यूज़र्स की बढ़ी टेंशन

Baba Vanga prediction about smartphone users
विदेश

पुतिन का ऐसा खौफ, ये देश अपने नागरिकों से पूछ रहा - क्या आप जंग लड़ेंगे?

Vladimir Putin
विदेश

इस्लामवाद है दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा, ट्रंप की करीबी का बड़ा बयान

Tulsi Gabbard with Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.