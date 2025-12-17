Sydney Terror Attack: यहूदियों पर गोलीबारी करने वाले नवीद का आपराधिक रिकॉर्ड आया सामने, जानें कितने कत्ल और आतंकी हमले किए

Sydney Bondi Beach Terrorist Attack: अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर ऑस्ट्रेलिया का बॉन्डी बीच (Bondi Beach) आज आंसुओं और मातम में डूबा हुआ है। रविवार को यहां हुए भयानक कत्लेआम ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सिडनी पुलिस ने अब इस हमले के मुख्य आरोपी नवीद अकरम के खिलाफ आरोपों की लंबी फेहरिस्त तैयार की है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने खुलासा किया है कि इस सामूहिक गोलीबारी में जिंदा पकड़े गए नवीद अकरम ने एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 59 अपराध किए हैं। इसमें 15 लोगों की निर्मम हत्या करना और आतंकी साजिश को अंजाम देना शामिल है।