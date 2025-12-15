Bondi Beach Hero: अपनी परवाह किए बिना आतंकी से भिड़ा अहमद, पीछे से दबोचा, बचा ली कई लोगों की जान

Ahmed Al-Ahmed Bondi Beach Hero: अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि हीरो आता है, गुंडों से लड़ता है और सबकी जान बचा लेता है। लेकिन रविवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी (Hanukkah Festival Shooting Sydney) में जो हुआ, वह किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत थी। बॉन्डी बीच (Bondi Beach Terror Attack) पर गोलियों की आवाज से दहशत फैल गई थी, लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। लेकिन इसी भगदड़ के बीच बुलंद हौसले के साथ एक शख्स ऐसा भी था, जो भागा नहीं, बल्कि मौत के सामने सीना तानकर खड़ा हो गया। दरअसल, 44 साल के अहमद अल-अहमद (Ahmed Al-Ahmed Sydney Hero) ने अपनी जान की परवाह किए बिना वह कर दिखाया, जिसे पूरी दुनिया अब सलाम कर रही है। एक निहत्थे इंसान ने राइफल से लैस आतंकी को ना सिर्फ दबोचा, बल्कि उससे हथियार छीन कर कई बेगुनाहों की जान बचा ली।