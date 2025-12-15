Sydney Attack: यहूदियों पर हमले के बाद फूट पड़े इजराइली PM, कहा- मैं उस मुस्लिम शख्स को सलाम करता हूं…

पीएम नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हम अभी अपने लोगों और उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं। अब हम चुप नहीं रहेंगे। हम उनसे लड़ते हैं जो हमें खत्म करने की कोशिश करते हैं। वे सिर्फ हमें खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे हम पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि वे पश्चिम पर हमला करते हैं।