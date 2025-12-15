Sydney Attack: यहूदियों पर हमले के बाद फूट पड़े इजराइली PM, कहा- मैं उस मुस्लिम शख्स को सलाम करता हूं…

इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। (फोटो- IANS)
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर रविवार को एक खतरनाक आतंकी हमला हुआ। दो हमलावरों ने हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों को गोलियों से भून डाला। इसमें अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है और 38 लोग घायल हुए हैं।
इस बीच, जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों हमलावर बाप-बेटे थे। एक की पहचान 50 साल के साजिद अकरम के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जबकि दूसरे हमलावर का नाम नवीद अकरम बताया जा रहा है। जिसकी उम्र 24 साल है। वह साजिद का बेटा है।
दूसरा शूटर नवीद पुलिस की गोली से घायल हो गया है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दोनों शायद पाकिस्तानी मूल के हैं।
अकरम के ड्राइविंग लाइसेंस की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जो न्यू साउथ वेल्स की है। इसमें अकरम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी पहने हुए दिख रहा है।
इस बीच, सिडनी में यहूदियों पर हुए इस भयावह हमले को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने इस अटैक को लेकर ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज को घेरा है।
पीएम नेतन्याहू ने कहा- लगभग 4 महीने पहले 17 अगस्त को मैंने पीएम अल्बनीज को एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें मैंने उन्हें आगाह किया था कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीति ऑस्ट्रेलिया में यहूदी-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है।
नेतन्याहू ने आगे कहा- मैंने लिखा कि फिलिस्तीनी देश के लिए आपकी मांग यहूदी विरोधी आग में घी डालने का काम करती है। यह हमास के आतंक को बढ़ावा देती है। यह उन लोगों को हिम्मत देती है जो ऑस्ट्रेलियाई यहूदियों को धमकाते हैं और यहूदियों से नफरत को बढ़ावा देती है जो अब आपकी सड़कों पर घूम रही है।
इजराइली पीएम ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को घेरते हुए आगे कहा- यहूदियों का विरोध एक कैंसर है। यह तब फैलता है जब लीडर चुप रहते हैं। यह तब पीछे हटता है जब लीडर एक्शन लेते हैं।
नेतन्याहू ने अपील करते हुए कहा- मैं आपसे अपील करता हूं कि आप कमजोरी को एक्शन से और शांति को पक्के इरादे से बदलें। इसके बजाए, प्रधानमंत्री, आपने कमजोरी को कमजोरी से और तुष्टीकरण को और अधिक तुष्टीकरण से बदल दिया।
नेतन्याहू ने अल्बनीज पर यहूदियों के विरोध में चल रही गतिविधियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा- आपकी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के विरोध को फैलने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया।
उन्होंने कहा कि आपने अपने देश के अंदर बढ़ रहे कैंसर को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने बीमारी को फैलने दिया, और इसका नतीजा यह है कि आज हमने यहूदियों पर भयानक हमले देखे।
पीएम नेतन्याहू ने आगे कहा- हमने एक बहादुर आदमी का एक्शन देखा, जो एक मुस्लिम बहादुर आदमी निकला और मैं उसे सलाम करता हूं, जिसने इन आतंकवादियों में से एक को बेगुनाह यहूदियों को मारने से रोका।
उन्होंने कहा कि अब आपकी सरकार को एक्शन की जरूरत है, जो आप नहीं कर रहे हैं और आपको करना ही होगा, क्योंकि इतिहास हिचकिचाहट और कमजोरी को माफ नहीं करेगा।
पीएम नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हम अभी अपने लोगों और उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं। अब हम चुप नहीं रहेंगे। हम उनसे लड़ते हैं जो हमें खत्म करने की कोशिश करते हैं। वे सिर्फ हमें खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे हम पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि वे पश्चिम पर हमला करते हैं।
