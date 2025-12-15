15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Sydney Attack: यहूदियों पर हमले के बाद फूट पड़े इजराइली PM, कहा- मैं उस मुस्लिम शख्स को सलाम करता हूं…

सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव दौरान यहूदियों पर हुए आतंकी हमले से भड़के इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगस्त में भेजी चिट्ठी में चेतावनी दी थी कि फिलिस्तीनी राज्य मान्यता की नीति यहूदी-विरोधी आग में घी डाल रही है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 15, 2025

इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। (फोटो- IANS)

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर रविवार को एक खतरनाक आतंकी हमला हुआ। दो हमलावरों ने हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों को गोलियों से भून डाला। इसमें अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है और 38 लोग घायल हुए हैं।

इस बीच, जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों हमलावर बाप-बेटे थे। एक की पहचान 50 साल के साजिद अकरम के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जबकि दूसरे हमलावर का नाम नवीद अकरम बताया जा रहा है। जिसकी उम्र 24 साल है। वह साजिद का बेटा है।

पुलिस की गोली से घायल हुआ दूसरा शूटर

दूसरा शूटर नवीद पुलिस की गोली से घायल हो गया है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दोनों शायद पाकिस्तानी मूल के हैं।

अकरम के ड्राइविंग लाइसेंस की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जो न्यू साउथ वेल्स की है। इसमें अकरम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी पहने हुए दिख रहा है।

ऑस्ट्रेलियाई पीएम पर नेतन्याहू ने बोला हमला

इस बीच, सिडनी में यहूदियों पर हुए इस भयावह हमले को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने इस अटैक को लेकर ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज को घेरा है।

पीएम नेतन्याहू ने कहा- लगभग 4 महीने पहले 17 अगस्त को मैंने पीएम अल्बनीज को एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें मैंने उन्हें आगाह किया था कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीति ऑस्ट्रेलिया में यहूदी-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है।

आपकी मांग हमास के आतंक को बढ़ावा देती है- नेतन्याहू

नेतन्याहू ने आगे कहा- मैंने लिखा कि फिलिस्तीनी देश के लिए आपकी मांग यहूदी विरोधी आग में घी डालने का काम करती है। यह हमास के आतंक को बढ़ावा देती है। यह उन लोगों को हिम्मत देती है जो ऑस्ट्रेलियाई यहूदियों को धमकाते हैं और यहूदियों से नफरत को बढ़ावा देती है जो अब आपकी सड़कों पर घूम रही है।

यहूदियों का विरोध एक कैंसर है- नेतन्याहू

इजराइली पीएम ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को घेरते हुए आगे कहा- यहूदियों का विरोध एक कैंसर है। यह तब फैलता है जब लीडर चुप रहते हैं। यह तब पीछे हटता है जब लीडर एक्शन लेते हैं।

नेतन्याहू ने अपील करते हुए कहा- मैं आपसे अपील करता हूं कि आप कमजोरी को एक्शन से और शांति को पक्के इरादे से बदलें। इसके बजाए, प्रधानमंत्री, आपने कमजोरी को कमजोरी से और तुष्टीकरण को और अधिक तुष्टीकरण से बदल दिया।

ऑस्ट्रलियाई पीएम पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप

नेतन्याहू ने अल्बनीज पर यहूदियों के विरोध में चल रही गतिविधियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा- आपकी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के विरोध को फैलने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया।

उन्होंने कहा कि आपने अपने देश के अंदर बढ़ रहे कैंसर को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने बीमारी को फैलने दिया, और इसका नतीजा यह है कि आज हमने यहूदियों पर भयानक हमले देखे।

नेतन्याहू ने कहा- मुस्लिम शख्स को मैं सलाम करता हूं

पीएम नेतन्याहू ने आगे कहा- हमने एक बहादुर आदमी का एक्शन देखा, जो एक मुस्लिम बहादुर आदमी निकला और मैं उसे सलाम करता हूं, जिसने इन आतंकवादियों में से एक को बेगुनाह यहूदियों को मारने से रोका।

उन्होंने कहा कि अब आपकी सरकार को एक्शन की जरूरत है, जो आप नहीं कर रहे हैं और आपको करना ही होगा, क्योंकि इतिहास हिचकिचाहट और कमजोरी को माफ नहीं करेगा।

पीएम नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हम अभी अपने लोगों और उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं। अब हम चुप नहीं रहेंगे। हम उनसे लड़ते हैं जो हमें खत्म करने की कोशिश करते हैं। वे सिर्फ हमें खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे हम पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि वे पश्चिम पर हमला करते हैं।

Updated on:

15 Dec 2025 01:10 pm

Published on:

15 Dec 2025 12:53 pm

