मुस्लिम देश जहां आज भी पूजे जाते हैं भगवान श्रीकृष्ण, कैसे सनातन से जुड़ी हैं जड़ें?

उज्बेकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है, जहां 97% से अधिक आबादी इस्लाम का पालन करती है जिनमे मुख्यतः सुन्नी हनफी संप्रदाय के लोग है। यहां हिंदू धर्म के अनुयायी बहुत कम हैं। मुख्य रूप से ISKCON के सदस्य और कुछ भारतीय प्रवासी है। ताशकेंट में एक रजिस्टर्ड कृष्ण मंदिर है, जहां श्री कृष्ण की पूजा होती है। लेकिन ये पूजा करने वाले ज्यादातर विदेशी या कन्वर्टेड लोग हैं, न कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय। प्राचीन काल में उज्बेकिस्तान (सोग्दियाना क्षेत्र) में हिंदू-बौद्ध प्रभाव था जैसे शिव की मूर्तियां, वेशपर्कर (शिव से प्रभावित देवता) की पूजाकी जाती थी, और सिल्क रोड के जरिए भारतीय संस्कृति का आदान-प्रदान किया जाता था। लेकिन यह 7वीं-8वीं शताब्दी की बात है, जब इस्लाम नहीं आया था।