Gun Violence: दुनिया के वो देश जहां नागरिकों के पास हैं सबसे ज्यादा बंदूकें, इन 5 जगह कत्लेआम से दहल उठे थे लोग

Highest Civilian Gun Ownership : बंदूक… एक ऐसा हथियार है, जो सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यह दुनिया के कई देशों में दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। भारत में जहां एक आम नागरिक के लिए बंदूक का लाइसेंस बनवाना लोहे के चने चबाने जैसा है, वहीं दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं, जहां राशन की दुकान से सामान खरीदने की तरह बंदूकें खरीदी जा सकती हैं। 'स्मॉल आर्म्स सर्वे' (Small Arms Survey) के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में एक अरब से ज्यादा फायर आर्म्स हैं, और इनमें से 85% सेना के पास नहीं, बल्कि आम नागरिकों के हाथों में हैं। आज हम आपको उन 5 देशों के बारे में बताएंगे जहां 'गन कल्चर' (Global Gun Violence Statistics) चरम पर है, और उन 5 काली तारीखों के बारे में, जब इन बंदूकों ने मासूमों के खून से होली (Worst Mass Shootings in History) खेली।