सिडनी में यहूदियों पर हुई गोलीबारी के बाद इजरायल ने उठाया कदम, अब अपने लोगों से कही ये बड़ी बात

सिडनी में शूटरों ने यहूदियों पर की गोलीबारी (Photo-X)
Bondi Beach Firing: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हनुक्का कार्यक्रम के दौरान हुई यहूदियों पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद इजरायल ने बड़ा कदम उठाया है। इजरायल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने विदेश यात्रा पर जाने वाले अपने लोगों के लिए नई और अपडेटेड सुरक्षा गाइडलाइंस जारी की हैं।
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा जारी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बिना होने वाले बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखें। इसमें विशेष रूप से सिनेगॉग, चाबाद हाउस और हनुक्का समारोह जैसे कार्यक्रमों में शामिल न होने की सलाह दी गई है।
वहीं एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि यहूदी और इजरायली स्थलों के आसपास अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे, तो इसकी तुरंत जानकारी स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों को दें।
बता दें कि यह एडवाइजरी ऐसे समय जारी की गई है, जब ऑस्ट्रेलिया में गुस्से का माहौल है। अधिकारियों का कहना है कि बॉन्डी बीच पर पिता-बेटे ने यहूदियों पर गोलीबारी की। इस हमले में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया में हुई बॉन्डी बीच शूटिंग को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि कमजोरी की जगह ठोस कार्रवाई और तुष्टिकरण की जगह दृढ़ संकल्प दिखाया जाना चाहिए था।
नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने न तो देश में बढ़ते यहूदी-विरोधी (एंटीसेमिटिज़्म) को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए और न ही उस खतरे को समय रहते काबू में किया।
उन्होंने कहा कि सरकार की निष्क्रियता के कारण हालात और बिगड़े और कट्टर सोच को पनपने का मौका मिला।
बॉन्डी बीच शूटिंग मामले में नया अपडेट सामने आया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों हमलावरों में से 50 वर्षीय पिता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उसका 24 वर्षीय बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।
