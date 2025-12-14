ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर गोली चलाने के मामले में शूटर की हुई पहचान, 11 लोगों की हुई थी मौत

हमलावर की नवीद अकरम के रूप में हुई पहचान (Photo-X)
Bondi Beach shooting: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान यहूदियों पर दो बंदूकधारियों ने गोलीबारी की। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के मुताबिक एक बच्चे और दो पुलिस अधिकारियों समेत 29 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, दोनों शूटरों में से एक को मौके पर ही गोली मार दी गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है।
पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि बॉन्डी बीच पर खड़ी एक कार से विस्फोटक बरामद किए गए हैं। वहीं हमले के बाद आसपास के इलाकों में कई संदिग्ध वस्तुओं की भी जांच की जा रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और हर पहलू पर जांच की जा रही है।
ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि दो शूटरों में से एक की पहचान नवीद अकरम के रूप में हुई है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि नवीद अकरम वही व्यक्ति है जिसे गोली मारकर ढेर किया गया, या वह संदिग्ध है जो गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बॉन्डी बीच में हुई घातक गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने बोनीरिग स्थित नवीद अकरम के घर पर छापेमारी की।
वहीं ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने इस गोलीबारी की घटना को आतंकवादी घटना करार दिया है। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस आयुक्त माल लैन्योन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस घटना की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप, मैंने इसे आतंकवादी घटना घोषित किया है।
बता दें कि पुलिस का यह बयान ऐसे समय आया है, जब इंटरनेट पर अकरम की राष्ट्रीयता और उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को लेकर कई तरह के दावे और अटकलें तेजी से फैल रही थीं।
वहीं ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल हमलावरों के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी।
