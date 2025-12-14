ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर गोली चलाने के मामले में शूटर की हुई पहचान, 11 लोगों की हुई थी मौत

Bondi Beach shooting: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान यहूदियों पर दो बंदूकधारियों ने गोलीबारी की। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के मुताबिक एक बच्चे और दो पुलिस अधिकारियों समेत 29 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, दोनों शूटरों में से एक को मौके पर ही गोली मार दी गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है।