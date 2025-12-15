ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर आतंकी हमले में 12 की मौत, पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने रेस्त्रां में छिपकर जान बचाई

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज (Photo Credit- IANS)
Australia's Sydney Bondi Beach Shooting: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बॉन्डी बीच पर रविवार को हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। मरने वालों में एक इजराइली नागरिक भी है। वहीं पुलिस की कार्रवाई में एक हमलावर की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। यहूदियों पर हमले मामले में न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम संगठनों के अलावा ईरान ने भी आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। ब्रिट्रेन के किंग चार्ल्स ने यहूदियों पर हुए आतंकी हमले पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि वह और उनकी पत्नी इस आतंकी हमले से बहुत दुखी है। उन्होंने हमले से प्रभावित लोगों, घायल पुलिस अधिकारियों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। उधर, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाओं को लेकर ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज तो को पहले ही चेतावनी दी थी।
इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल इस आतंकी हमले में बाल-बाल बच गए। रेस्त्रां में छिपकर उन्होंने अपनी जान बचाई। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “बॉन्डी में एक रेस्तरां में लॉक होना डरावना था। अब सुरक्षित घर पहुंच गया हूं। आपातकालीन सेवाओं और उस व्यक्ति को धन्यवाद, जिसने आतंकी का सामना किया। प्रभावित लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।''
ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ढके शव, घायल लोगों का इलाज करते हुए आपातकालीन कर्मी और भारी पुलिस बल नजर आया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने इस घटना को 'चौकाने वाला और बेहद पीड़ादायक' बताया है।
