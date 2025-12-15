ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर आतंकी हमले में 12 की मौत, पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने रेस्त्रां में छिपकर जान बचाई

ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम संगठनों के अलावा ईरान ने भी आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। ब्रिट्रेन के किंग चार्ल्स ने यहूदियों पर हुए आतंकी हमले पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि वह और उनकी पत्नी इस आतंकी हमले से बहुत दुखी है। उन्होंने हमले से प्रभावित लोगों, घायल पुलिस अधिकारियों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। उधर, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाओं को लेकर ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज तो को पहले ही चेतावनी दी थी।