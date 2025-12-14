शेख हसीना व देश के हालात को लेकर भारत ने बांग्लादेश को दिया करारा जवाब- ‘अपनी कानून-व्यवस्था खुद संभालें’

India Bangladesh Relations: भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों में एक बार फिर तल्खी (India Bangladesh Tension) आ गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार (Dhaka Interim Government) की ओर से शेख हसीना (Sheikh Hasina News) व देश के हालात को लेकर भारत पर लगाए गए आरोपों का विदेश मंत्रालय ने बेहद सख्त और सधे हुए शब्दों में जवाब दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ढाका अपनी आंतरिक नाकामी का ठीकरा पड़ोसी देश पर न फोड़े। विदेश मंत्रालय ने उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया (MEA Statement), जिनमें कहा गया था कि भारत अपनी भूमि का इस्तेमाल बांग्लादेश के हितों के खिलाफ कर रहा है।