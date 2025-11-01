Explainer: यूनुस के हसीना पर शिकंजा कसने से भारत की जान मुश्किल में, क्या प्रत्यर्पण की घड़ी आ गई ?

Sheikh Hasina Extradition बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर राजद्रोह (Sheikh Hasina Extradition) का नया केस कर दिया है। 'जॉय बांग्ला ब्रिगेड (Joy Bangla Brigade)' नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े इस मामले में शेख हसीना समेत 261 लोगों को भगोड़ा घोषित करने से भारत की जान मुश्किल में आ गई है। यह कदम मुहम्मद यूनुस सरकार का हसीना को घेरने का एक ताजा बड़ा वार है, जो भारत के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहा है। एक तरफ शेख हसीना (Sheikh Hasina ) का प्रत्यर्पण करने की मांग तेज हो रही है, तो दूसरी तरफ भारत का रुख साफ नहीं है(India Bangladesh Relations)। ध्यान रहे कि बिहार चुनावी रैलियों में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) )ने भी पीएम मोदी ( Pm Modi) को हसीना के मुद्दे पर घेरा था। आइए, पूरी घटना का तारीखवार घटनाक्रम समझें।