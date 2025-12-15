15 दिसंबर 2025,

विदेश

क्या अब खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध, आखिर जेलेंस्की ने NATO जाने की जिद क्यों छोड़ी? अमेरिका के सामने रख दी यह शर्त

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि सुरक्षा आश्वासन का कानूनी रूप से बाध्यकारी होना बेहद जरूरी है। जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब बर्लिन में शांति वार्ता को लेकर अहम बैठकों की तैयारी चल रही है।

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 15, 2025

Volodymyr Zelenskyy

Volodymyr Zelenskyy(Image-'X'/@ZelenskyyUa)

Russia Ukraine war: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच सकारात्मक खबर सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एक अहम संकेत दिया है। उनके इस संकेत से जारी युद्ध समाप्त हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेलेंस्की ने कहा कि यदि पश्चिमी देश यूक्रेन को ठोस और कानूनी रूप से बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार होते हैं, तो वह NATO की सदस्यता की मांग पर पुनर्विचार कर सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत में जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने अब तक यूक्रेन की नाटो सदस्यता के प्रयासों को खुला समर्थन नहीं दिया है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि पश्चिमी देश उसे वैसी ही सुरक्षा गारंटी देंगे, जैसी नाटो देशों को प्राप्त होती है। ये गारंटी भविष्य में रूस की ओर से किसी भी नए हमले को रोकने में मददगार साबित हो सकती हैं और इस पर पहले से चर्चा हो चुकी है।

Russia Ukraine war: बर्लिन में शांति वार्ता को लेकर चल रही बैठक


जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब बर्लिन में शांति वार्ता को लेकर अहम बैठकों की तैयारी चल रही है। इससे पहले वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ प्रस्तावित मुलाकात के लिए चांसलरी पहुंचे। यह बैठक यूक्रेनी, अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों के बीच हो रही उच्चस्तरीय बैठकों का ही एक हिस्सा है।

सुरक्षा आश्वासन चाहते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति


यूक्रेनी राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि किसी भी सुरक्षा आश्वासन का कानूनी रूप से बाध्यकारी होना बेहद जरूरी है और इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी भी अनिवार्य होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि जर्मनी के स्टटगार्ट में यूक्रेनी और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद उन्हें अपनी टीम से अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, जेलेंस्की ने कहा कि वह जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से अलग से मुलाकात करेंगे, जहां मौजूदा हालात और शांति प्रक्रिया को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

Hindi News / World / क्या अब खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ह, आखिर जेलेंस्की ने NATO जाने की जिद क्यों छोड़ी? अमेरिका के सामने रख दी यह शर्त

