क्या अब खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध, आखिर जेलेंस्की ने NATO जाने की जिद क्यों छोड़ी? अमेरिका के सामने रख दी यह शर्त

Russia Ukraine war: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच सकारात्मक खबर सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एक अहम संकेत दिया है। उनके इस संकेत से जारी युद्ध समाप्त हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेलेंस्की ने कहा कि यदि पश्चिमी देश यूक्रेन को ठोस और कानूनी रूप से बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार होते हैं, तो वह NATO की सदस्यता की मांग पर पुनर्विचार कर सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत में जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने अब तक यूक्रेन की नाटो सदस्यता के प्रयासों को खुला समर्थन नहीं दिया है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि पश्चिमी देश उसे वैसी ही सुरक्षा गारंटी देंगे, जैसी नाटो देशों को प्राप्त होती है। ये गारंटी भविष्य में रूस की ओर से किसी भी नए हमले को रोकने में मददगार साबित हो सकती हैं और इस पर पहले से चर्चा हो चुकी है।