New Year से पहले जश्न मना रहे लोगों पर ऑस्ट्रेलिया में चलाई गोलियां, 8 की मौत, जमीन पर बिछीं लाशें

Sydney Bondi Beach Shooting: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार का हंसी-खुशी भरा दिन दिल दहलाने साबित हुआ। यहां मशहूर बोंडी बीच (Bondi Beach Firing) पर छुट्टी मना रहे लोगों पर अचानक फायरिंग (Sydney Mass Shooting) की गई। इस दिल दहला देने वाली घटना में 8 लोगों की मौत (8 Dead in Sydney) हो गई। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक, हमला (Australia Beach Attack) इतनी तेजी से और अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते खूबसूरत बीच लाशों के ढेर में बदल गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हमलावर एक ब्रिज (पुल) पर खड़े थे। वहां से उन्होंने नीचे बीच पर मौजूद भीड़ को निशाना बनाया। रविवार होने की वजह से बीच पर काफी भीड़ थी। लोग पार्टी कर रहे थे, तभी अचानक गोलियों (Gun Violence Australia) की तड़तड़ाहट सुनाई दी। पहले तो लोगों को लगा कि पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जब लोग गिरने लगे तो वहां भगदड़ मच गई।