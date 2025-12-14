New Year से पहले जश्न मना रहे लोगों पर ऑस्ट्रेलिया में चलाई गोलियां, 8 की मौत, जमीन पर बिछीं लाशें

सिडनी बॉन्डी बीच पर फायरिंग करने वालों में से एक हमलावर। ( फोटो: X Handle/ Bharat Intel 360)
Sydney Bondi Beach Shooting: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार का हंसी-खुशी भरा दिन दिल दहलाने साबित हुआ। यहां मशहूर बोंडी बीच (Bondi Beach Firing) पर छुट्टी मना रहे लोगों पर अचानक फायरिंग (Sydney Mass Shooting) की गई। इस दिल दहला देने वाली घटना में 8 लोगों की मौत (8 Dead in Sydney) हो गई। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक, हमला (Australia Beach Attack) इतनी तेजी से और अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते खूबसूरत बीच लाशों के ढेर में बदल गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हमलावर एक ब्रिज (पुल) पर खड़े थे। वहां से उन्होंने नीचे बीच पर मौजूद भीड़ को निशाना बनाया। रविवार होने की वजह से बीच पर काफी भीड़ थी। लोग पार्टी कर रहे थे, तभी अचानक गोलियों (Gun Violence Australia) की तड़तड़ाहट सुनाई दी। पहले तो लोगों को लगा कि पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जब लोग गिरने लगे तो वहां भगदड़ मच गई।
फायरिंग रुकने के बाद का मंजर बहुत ही डरावना था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि समुद्र किनारे रेत पर कई लाशें बिखरी पड़ी हैं। चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। घायल लोग मदद के लिए चीख रहे थे। पुलिस और एंबुलेंस के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने घायलों को संभालने की कोशिश की।
न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इलाका सील कर दिया। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह आतंकी हमला था या आपसी रंजिश, लेकिन पुलिस इसे 'एक्टिव शूटर' घटना मान कर जांच कर रही है। लोगों को अभी भी उस इलाके से दूर रहने की सलाह दी गई है।
बताया जा रहा है कि जिस वक्त फायरिंग हुई, वहां कुछ लोग हनुक्का (Hanukkah) या प्री-क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे हुए थे। खुशियों का माहौल चंद सेकंड में चीख-पुकार में बदल गया। ऑस्ट्रेलिया जैसे शांत देश में, जहां गन कल्चर अमेरिका जैसा नहीं है, वहां ऐसी मास शूटिंग (Mass Shooting) की घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है।
सिडनी के स्थानीय निवासियों में इस घटना को लेकर भारी गुस्सा और डर है। एक चश्मदीद ने बताया, "मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा। हम यहां सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन आज सब कुछ बदल गया।"
अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, फायरिंग में 10 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। पुलिस गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। उनकी पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि उनके पास हथियार कहां से आए।
सिडनी के अन्य पर्यटन स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ओपेरा हाउस और अन्य बीच पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।
ऑस्ट्रेलिया अपने सख्त हथियार कानूनों (Gun Laws) के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। 1996 में पोर्ट आर्थर नरसंहार के बाद यहां हथियारों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद से यहां मास शूटिंग की घटनाएं न के बराबर होती थीं। लेकिन, सिडनी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में इस तरह की ओपन फायरिंग होना सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक मानी जा रही है। सवाल उठ रहा है कि हमलावरों के पास ऑटोमैटिक हथियार कहां से आए? क्या तस्करों के माध्यम से अवैध हथियार देश में आ रहे हैं? यह घटना आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया की संसद में बड़ी बहस का मुद्दा बन सकती है।
