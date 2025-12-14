भारत के बाद इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई, 16 नागरिक किए गए डिपोर्ट

देश में लंबे समय से बांग्लादेश, पाकिस्तान, सोमालिया और इथियोपिया से अवैध प्रवासन की चिंता बनी हुई है। अनुमान के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका में 3.5 लाख से अधिक बांग्लादेशी मूल के निवासी हैं, जिनमें से अधिकांश ने 1994 में नेल्सन मंडेला के सत्ता में आने के बाद राजनीतिक शरण मांगी थी। उससे पहले रंगभेद युग के कारण बांग्लादेश ने अपने नागरिकों को दक्षिण अफ्रीका जाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। कई मामले में स्थानीय एजेंटों और अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल होता है।