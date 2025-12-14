14 दिसंबर 2025,

रविवार

विदेश

भारत के बाद इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई, 16 नागरिक किए गए डिपोर्ट

दक्षिण अफ्रीका की बीएमए ने फर्जी वीजा के साथ पहुंचे 16 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा और डिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू की। मानव तस्करी और अवैध प्रवासन पर सख्ती के तहत इथियोपियन एयरलाइंस पर जुर्माना लगाया गया है।

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 14, 2025

सिरिल रामाफोसा (X-@PatriotMarc)

दक्षिण अफ्रीका की बॉर्डर मैनेजमेंट अथॉरिटी (बीएमए) ने ओआर टैम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट से पहुंचे 16 बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी वीजा के साथ पकड़ा है। ये सभी पुरुष यात्री थे, जिन्हें अवैध प्रवेश के आरोप में डिपोर्ट किया जा रहा है। यह कार्रवाई उत्सव सीजन के दौरान मानव तस्करी और अनियमित प्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए तेज किए गए अभियान का हिस्सा है।

संदिग्ध मूवमेंट पैटर्न से पकड़े गए

बीएमए की कार्यवाहक आयुक्त जेन थुपाना ने पुष्टि की कि ये गिरफ्तारियां एडवांस पैसेंजर डेटा के विश्लेषण और व्यवहार प्रोफाइलिंग के आधार पर हुईं। जांच में पता चला कि ये यात्री दक्षिण अफ्रीकी यात्रियों के बीच घुलने-मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संदिग्ध मूवमेंट पैटर्न के कारण उन्हें अलग कर माध्यमिक जांच के लिए भेजा गया। उनके दस्तावेज फर्जी पाए गए और उनके इरादे वैध यात्रा से मेल नहीं खाते थे, जिससे मानव तस्करी की आशंका बढ़ गई।

एयरलाइन पर सख्त कार्रवाई

थुपाना ने बताया कि अवैध प्रवासियों को लाने वाली इथियोपियन एयरलाइंस पर प्रत्येक यात्री के लिए 15,000 रैंड (लगभग 70,000 रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा। एयरलाइन को इन नागरिकों को वापस बांग्लादेश भेजने की पूरी लागत भी वहन करनी होगी, क्योंकि बोर्डिंग से पहले दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांचने की जिम्मेदारी उनकी थी।

दक्षिण अफ्रीका में बांग्लादेशी प्रवासियों की स्थिति

देश में लंबे समय से बांग्लादेश, पाकिस्तान, सोमालिया और इथियोपिया से अवैध प्रवासन की चिंता बनी हुई है। अनुमान के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका में 3.5 लाख से अधिक बांग्लादेशी मूल के निवासी हैं, जिनमें से अधिकांश ने 1994 में नेल्सन मंडेला के सत्ता में आने के बाद राजनीतिक शरण मांगी थी। उससे पहले रंगभेद युग के कारण बांग्लादेश ने अपने नागरिकों को दक्षिण अफ्रीका जाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। कई मामले में स्थानीय एजेंटों और अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल होता है।

Updated on:

14 Dec 2025 02:57 pm

Published on:

14 Dec 2025 02:55 pm

भारत के बाद इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई, 16 नागरिक किए गए डिपोर्ट

