ब्रिटेन को लेकर बड़ा दावा, लाखों मुस्लिमों की छीनी जा सकती है नागरिकता, हो सकते हैं डिपोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, खुद मुस्लिम समुदाय से आने वाली ब्रिटेन की गृह सचिव शबाना महमूद को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति की नागरिकता यह मानकर खत्म कर सकती हैं, कि वह किसी दूसरे देश की नागरिकता पाने का पात्र है। भले ही उस व्यक्ति का उस देश से कोई वास्तविक संबंध न हो। बहुत आसान भाषा में समझें तो ब्रिटिश मुसलमानों को उनके मूल देश में भेजा जा सकता है।