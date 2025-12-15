ब्रिटेन को लेकर बड़ा दावा, लाखों मुस्लिमों की छीनी जा सकती है नागरिकता, हो सकते हैं डिपोर्ट

शबाना महमूद, ब्रिटेन की गृहमंत्री (Photo Credit- @X)
UK Muslims citizenship: ब्रिटेन (Britain) को लेकर एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में लाखों मुसलमानों से उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है। प्रतिष्ठत थिंक टैंक रनीमेड ट्रस्ट और रिप्रीव संगठनों ने अपनी शोध रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि ब्रिटिश कानून में नागरिकता से "वंचित करने की व्यवस्था" अब मुस्लिम समुदायों के लिए एक व्यवस्थित खतरा बन गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, खुद मुस्लिम समुदाय से आने वाली ब्रिटेन की गृह सचिव शबाना महमूद को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति की नागरिकता यह मानकर खत्म कर सकती हैं, कि वह किसी दूसरे देश की नागरिकता पाने का पात्र है। भले ही उस व्यक्ति का उस देश से कोई वास्तविक संबंध न हो। बहुत आसान भाषा में समझें तो ब्रिटिश मुसलमानों को उनके मूल देश में भेजा जा सकता है।
गौरतलब है कि ऐसा पहले भी विंड्रश स्कैंडल के सिलसिले में हो चुका है। तब कैरिबियन मूल से पारिवारिक संबंध रखने वाले ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ शासन की सख्त कार्रवाई के तहत कैरिबियन क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले ब्रिटिश नागरिकों की नागरिकता छीनकर उन्हें कैरिबियन क्षेत्र में भेज दिया गया था। अब ब्रिटिश मुसलमानों को यही डर सता रहा है।
