पूर्व पति का सिर काटा, सौतेले बेटे से रचाई शादी, इस एक्ट्रेस की खौफनाक कहानी सुन सिहर उठेंगे

अदालत में पूर्व एडल्ट स्टार के वकीलों ने तर्क दिया कि माइकल्स की कद-काठी ऐसी नहीं है कि वो विलेट जैसे व्यक्ति का सिर काट सके। वकीलों ने यह भी कहा कि इस हत्या को होते न किसी ने देखा और न ही सुना। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, जो माइकल्स को दोषी साबित करें। हालांकि, अदालत ने बचाव पक्ष की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और माइकल्स को अपने पूर्व पति की हत्या का दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया। माइकल्स ने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया उसकी कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जोनाथन विलेट से माइकल्स को दो बच्चे थे, जिनकी कस्टडी उसे नहीं मिल पाई थी। इसी बात को लेकर वह पूर्व पति से नाराज चल रही थी।