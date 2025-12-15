15 दिसंबर 2025,

सोमवार

विदेश

पूर्व पति का सिर काटा, सौतेले बेटे से रचाई शादी, इस एक्ट्रेस की खौफनाक कहानी सुन सिहर उठेंगे

Husband beheading murder case: एक एडल्ट स्टार को अपने पूर्व पति की हत्या का दोषी ठहराया गया है। यह मामला काफी समय तक अदालत में चला और अब जाकर कोर्ट का फैसला आया है।

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 15, 2025

Husband beheading murder case

अदालत ने एडल्ट फिल्म स्तर को पूर्व पति की हत्या का दोषी पाया है। (PC: Facebook)

Adult Star Devyn Michaels Killed Ex Husband: एक पूर्व एडल्ट फिल्म स्टार को अपने पति की निर्मम हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। लंबे समय तक चले इस मामले में अदालत ने 47 वर्षीय महिला को हत्या का दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है। महिला ने अपने पूर्व पति का सिर धड़ से अलग कर दिया था और सौतेले बेटे से शादी रचा ली थी। जब यह पूरा मामला सामने आया तो लोग हैरान रह गए।

2023 में हुई थी हत्या

मिरर यूके की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व एडल्ट स्टार डेविन माइकल्स को फर्स्ट-डिग्री मर्डर का दोषी पाया गया है। डेविन को 2023 में हिरासत में लिया गया था। उसके अमेरिका के लास वेगास वाले घर से जोनाथन विलेट की सिर कटी बॉडी मिली थी। मृतक के शरीर पर केमिकल से जलाने के भी निशान थे। पुलिस को शक था कि डेविन ने अपने पति का सिर काटकर किसी दूसरी जगह फेंक दिया है।

तलाक के बाद सौतेले बेटे से शादी

डेविन माइकल्स और जोनाथन विलेट ने 2012 में शादी की थी और 2018 में उनका तलाक हो गया। बाद में माइकल्स ने अपने पूर्व पति के 29 साल के बेटे डेविएरे विलेट से शादी रचा ली। माइकल्स कहीं दूर जाना चाहता थी, लेकिन इससे पहले उसने अपने पूर्व पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पुलिस को शक था कि इस हत्याकांड में मृतक का बेटा डेविएरे विलेट भी शामिल है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत पुलिस पेश नहीं कर पाई। डेविएरे ने अदालत को बताया कि अपने पिता की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है।

न सिर मिला, न मर्डर वेपन

पुलिस की पूछताछ में पूर्व एडल्ट स्टार डेविन माइकल्स ने बताया था कि वह अपने एक्स-हस्बैंड को उसके बेडरूम में मसाज दे रही थी, तभी उसने वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्यारी महिला यहीं नहीं रुकी, उसने पूर्व पति का सिर धड़ से अलग किया और किसी दूसरी जगह फेंक आई। पुलिस के मुताबिक, माइकल्स ने जोनाथन का सिर काटने के बाद उसे अपने नॉर्थवेस्ट वैली वाले घर के पड़ोस में एक कूड़ेदान में फेंक दिया था। हालांकि, न तो हत्या में शामिल हथियार और न ही विलेट का सिर पुलिस को मिला।

काम नहीं आईं दलीलें

अदालत में पूर्व एडल्ट स्टार के वकीलों ने तर्क दिया कि माइकल्स की कद-काठी ऐसी नहीं है कि वो विलेट जैसे व्यक्ति का सिर काट सके। वकीलों ने यह भी कहा कि इस हत्या को होते न किसी ने देखा और न ही सुना। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, जो माइकल्स को दोषी साबित करें। हालांकि, अदालत ने बचाव पक्ष की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और माइकल्स को अपने पूर्व पति की हत्या का दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया। माइकल्स ने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया उसकी कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जोनाथन विलेट से माइकल्स को दो बच्चे थे, जिनकी कस्टडी उसे नहीं मिल पाई थी। इसी बात को लेकर वह पूर्व पति से नाराज चल रही थी।

इन नामों से मशहूर थी महिला

डेविन माइकल्स पहले एडल्ट फिल्मों में काम करती थीं। उन्हें Nikki Fairchild और Tracee Taverz नामों से जाना जाता था। पुलिस का मानना है कि माइकल्स अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं दूर जाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि जोनाथन उसे परेशान करेगा, इसलिए उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस हत्याकांड के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है।

Published on:

15 Dec 2025 08:07 am

पूर्व पति का सिर काटा, सौतेले बेटे से रचाई शादी, इस एक्ट्रेस की खौफनाक कहानी सुन सिहर उठेंगे

