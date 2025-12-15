मोरक्को में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही, 21 लोगों की हुई मौत और 32 घायल

साफी में 7 साल बाद ऐसी मूसलाधार बारिश हुई। पिछले 7 सालों से साफी में सूखा पड़ रहा था, जिससे नदियों का जलस्तर भी काफी कम हो गया था। इस वजह से अचानक आई बाढ़ से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। इस बाढ़ की वजह से साफी के साथ ही आसपास के इलाकों में बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा, जिसमें सड़कें और पुल शामिल हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में और बारिश हो सकती है, जिससे स्थिति बिगड़ने का खतरा है।