मोरक्को में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही, 21 लोगों की हुई मौत और 32 घायल

Flash floods in Morocco (Photo - Washington Post)
दुनियाभर में कई देश इस समय मौसम की मार झेल रहे हैं। कई देशों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला अभी भी बना हुआ है, जो लोगों की परेशानी की वजह बनी हुई है। इन देशों में मोरक्को भी शामिल है। मोरक्को (Morocco) के तटीय प्रांत साफी (Safi) के साफी शहर में में रविवार को अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रबात (Rabat) से करीब 330 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस प्रांत के पुराने शहर में लगातार एक घंटे की मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा दिया।
करीब एक घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से साफी में अचानक बाढ़ आ गई। कई घरों और दुकानों में इस बाढ़ की वजह से पानी भर गया। नदियाँ उफान पर आ गईं, जिससे कारें बह गईं और कई सड़कों पर गड्ढे हो गए।
साफी में अचानक आई बाढ़ की वजह से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने दी। उनके अनुसार ज़्यादातर लोगों की मौत बाढ़ में डूबने से हुई।
बाढ़ की वजह से 32 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इनमें से कई लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और कई अभी भी अस्पताल में ही हैं। हालांकि उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है।
साफी में 7 साल बाद ऐसी मूसलाधार बारिश हुई। पिछले 7 सालों से साफी में सूखा पड़ रहा था, जिससे नदियों का जलस्तर भी काफी कम हो गया था। इस वजह से अचानक आई बाढ़ से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। इस बाढ़ की वजह से साफी के साथ ही आसपास के इलाकों में बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा, जिसमें सड़कें और पुल शामिल हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में और बारिश हो सकती है, जिससे स्थिति बिगड़ने का खतरा है।
