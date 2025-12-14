जॉब्स पर मंडराया खतरा, AI बना नया बॉस, हायरिंग से फायरिंग तक अब मशीन ले रही फैसले

AI Hiring and Firing: एआई (AI) अब कार्यस्थलों पर हायरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और यहां तक कि फायरिंग के फैसले लेने लगा है। दुनिया भर में कंपनियां एआई टूल्स का इस्तेमाल कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी ट्रैक करने और कम परफॉर्मेंस पर एक्शन लेने के लिए कर रही हैं। न्यूजवीक की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ कर्मचारी एआई से हायर और फायर हो चुके हैं, जो कार्यस्थल को डीह्यूमनाइज कर रहा है। अमेरिका में 66% मैनेजर्स लेऑफ और टर्मिनेशन के लिए एआई टूल्स की सलाह लेते हैं। रिज्यूम बिल्डर सर्वे 2025 बताता है कि आधे मैनेजर्स प्रमोशन, रेज और फायरिंग में एआई का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब है की आने वाले दिनों में एचआर और मैनेजर के रोल बदल जाएंगे।