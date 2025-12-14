अमेरिका के Brown University में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत और कई घायल, कैंपस में हड़कंप



शुरुआत में यूनिवर्सिटी ने अपने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के जरिए कहा था कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, लेकिन बाद में इस जानकारी को सही नहीं बताया गया। यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया कि पुलिस अभी भी संदिग्ध या संदिग्धों की तलाश कर रही है। पहले अलर्ट में छात्रों और स्टाफ को दरवाजे बंद रखने, मोबाइल साइलेंट करने और सुरक्षित स्थान पर छिपे रहने को कहा गया। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि अगर संभव हो तो सुरक्षित तरीके से वहां से निकलें, नहीं तो छिपकर रहें और आखिरी स्थिति में ही खुद की रक्षा करें।