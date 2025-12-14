14 दिसंबर 2025,

विदेश

xQc vs Hasan: Google Trends में ‘चाइना स्पाइक’ देख xQc ने उड़ाया मजाक, भारतीय गेमर्स क्यों हुए लोटपोट

xQc Hasan China Trends:ट्विच स्ट्रीमर xQc ने लाइव स्ट्रीम पर हसनअबी के साथ गूगल ट्रेंड्स कंपेयर की तो चीन से हसन के सर्च में बड़ा स्पाइक देख कर चौंक गए।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 14, 2025

xQc Hasan China Trends

हसन ने ट्विच के चीनी संस्करण पर क्रॉस-स्ट्रीमिंग करने की कोशिश की। (फोटो: X Handle /Joshua Reed Eakle, डिजाइन:पत्रिका)

xQc Hasan China Trends: इन दिनों सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है। ट्विच (Twitch) के दो बड़े स्ट्रीमर्स, xQc और हसनबी (xQc HasanAbi) के बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता (Twitch Rivalry) फिर सुर्खियों में है। हाल ही में एक लाइव स्ट्रीम के दौरान कनाडाई स्ट्रीमर xQc ने गूगल ट्रेंड्स खोल कर अपनी और हसन की लो​कप्रियता की तुलना की। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उन्होंने वर्ल्डवाइड डेटा देखा, चीन से हसन की सर्च में अचानक उछाल (Spike) नजर आया। xQc यह देख कर चौंक गए और उनका मजाक उड़ाने लगे!

क्या हुआ था उस लाइव स्ट्रीम में ? (Google Trends China)

xQc अपनी स्ट्रीम पर अक्सर दूसरे क्रिएटर्स से अपनी तुलना करते रहते हैं। इस बार उन्होंने हसनबी (जिनका पूरा नाम हसन पाइकर है) के साथ खुद को कंपेयर किया। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन ग्लोबल व्यू में चीन का डेटा देखते ही xQc की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि हसन को चीन में इतनी पॉपुलैरिटी मिलना बेहद हैरान करने वाला है।

"चीनी ऑडियंस हसन को क्लेम नहीं करती"

xQc ने मजाक में कहा, "चीनी ऑडियंस हसन को क्लेम नहीं करती!" उनका इशारा यह था कि यह स्पाइक असली फैन बेस से नहीं, बल्कि विवादों की वजह से आया है। हसन हाल ही में चीन ट्रिप पर गए थे, जहां कुछ घटनाएं हुईं, जिन पर काफी बहस छिड़ी थी। xQc ने मौका देख कर उन्हें रोस्ट कर दिया। भारतीय फैंस को ऐसे रोस्ट इसलिए पसंद आते हैं, क्योंकि ये बिना किसी फिल्टर के ह्यूमर से भरे होते हैं—ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहां मीम्स और ट्रोलिंग का कल्चर है।

कुत्ते वाले विवाद का फिर जिक्र (Hasan Dog Kaya)

xQc यहीं नहीं रुके, उन्होंने पुराने विवाद को भी फिर से छेड़ दिया। हसन के डॉगी 'काया' पर शॉक कॉलर इस्तेमाल करने का आरोप लगा था, जिस पर xQc पहले भी बहुत कुछ बोल चुके हैं। इस बार उन्होंने कहा कि चीन वाला यह सर्च स्पाइक शायद हसन के लिए नहीं, बल्कि उनके कुत्ते के स्कैंडल के लिए है! xQc ने कहा, "लोग हसन के डॉग को ही गूगल कर रहे हैं," और यह कह कर पूरी चैट को हंसा दिया।

स्ट्रीमिंग वर्ल्ड में यह टॉपिक वापस क्यों आया ?

यह विवाद भले ही महीनों पुराना हो, लेकिन स्ट्रीमिंग वर्ल्ड में ऐसे टॉपिक्स बार-बार लौट कर आते हैं। भारत में भी पेट लवर्स (Pet Lovers) और गेमर्स की एक बड़ी कम्युनिटी है, जो ऐसे मुद्दों पर डिबेट करती रहती है। कई भारतीय यूजर्स रेडिट और ट्विटर पर इन क्लिप्स को शेयर करके अपनी राय देते हैं।

इतना वायरल क्यों होता है स्ट्रीमिंग ड्रामा ? (Streaming Drama)

स्ट्रीमिंग की दुनिया में राइवलरी ही कंटेंट का एक बड़ा हिस्सा है। xQc और हसन के बीच यह सिलसिला बरसों से चल रहा है – कभी पॉलिटिकल व्यूज को लेकर, तो कभी पर्सनल इश्यूज पर ऐसा होता है। ऐसे मोमेंट्स की क्लिप्स सोशल मीडिया पर फैल जाती हैं और लाखों व्यूज बटोरती हैं।

ट्विच और किक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ रही है फैन फॉलोइंग

भारतीय गेमिंग कम्युनिटी में ट्विच और किक (Kick) जैसे प्लेटफॉर्म्स पर विदेशी स्ट्रीमर्स की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही है। xQc जैसे स्ट्रीमर्स के फनी रिएक्शन्स और ड्रामा क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। भारत में लाखों युवा इन स्ट्रीमर्स को फॉलो करते हैं और ऐसे 'रोस्ट मोमेंट्स' उन्हें खूब एंटरटेन करते हैं। यह खबर इसलिए भी खास है, क्योंकि भारत में गूगल ट्रेंड्स पर गेमिंग और स्ट्रीमिंग से जुड़े टॉपिक्स अक्सर ट्रेंड करते हैं।

भारतीय यूजर्स को पसंद हैं xQc जैसे स्टार्स के रिएक्शन

भारत में ट्विच की व्यूअरशिप बढ़ रही है। यहां के युवा न सिर्फ इंडियन स्ट्रीमर्स जैसे मोर्टल, स्काउट या कैरीमिनाटी को देखते हैं, बल्कि xQc जैसे इंटरनेशनल स्टार्स के रिएक्शन भी पसंद करते हैं। यूजर्स को गूगल ट्रेंड्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर के अपनी पॉपुलैरिटी चेक करना फनी लगता है, और जब इसमें रोस्ट का तड़का मिल जाए, तो उनका मजा दोगुना हो जाता है।

भारतीय फैंस के लिए क्या सीख ?

यह पूरा मामला बताता है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी हमेशा असली फैन बेस से नहीं आती। कभी विवाद, कभी मीम्स और कभी ट्रिप्स की वजह से भी सर्च वॉल्यूम बढ़ जाता है। भारत में भी कई क्रिएटर्स ऐसे ड्रामे से फायदा उठाते हैं। लेकिन असली सफलता लगातार अच्छा कंटेंट देने में ही है। xQc जैसे स्ट्रीमर्स घंटों लाइव रह कर फैंस से कनेक्ट करते हैं, यही वजह है कि उनकी फॉलोइंग ग्लोबल है।

ये बातें आपको बोर नहीं होने देंगी

बहरहाल, अगर आप भी ट्विच पर नए हैं, तो xQc की स्ट्रीम्स चेक करें। उनके फनी रिएक्शन और अनफिल्टर्ड बातें आपको बोर नहीं होने देंगी। यह ड्रामा न सिर्फ एंटरटेनमेंट है, बल्कि स्ट्रीमिंग की दुनिया को समझने का एक अच्छा तरीका भी है!

