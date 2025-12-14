xQc vs Hasan: Google Trends में ‘चाइना स्पाइक’ देख xQc ने उड़ाया मजाक, भारतीय गेमर्स क्यों हुए लोटपोट

xQc Hasan China Trends: इन दिनों सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है। ट्विच (Twitch) के दो बड़े स्ट्रीमर्स, xQc और हसनबी (xQc HasanAbi) के बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता (Twitch Rivalry) फिर सुर्खियों में है। हाल ही में एक लाइव स्ट्रीम के दौरान कनाडाई स्ट्रीमर xQc ने गूगल ट्रेंड्स खोल कर अपनी और हसन की लो​कप्रियता की तुलना की। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उन्होंने वर्ल्डवाइड डेटा देखा, चीन से हसन की सर्च में अचानक उछाल (Spike) नजर आया। xQc यह देख कर चौंक गए और उनका मजाक उड़ाने लगे!