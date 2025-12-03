Viral Video: मीटिंग में ट्रंप की आंखें बंद, देश की आंखें खुली की खुली रह गईं, मीम्स की बाढ़ आई !

Trump Cabinet Meeting Drowsiness: अमेरिका की राजनीतिक दुनिया में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की हालिया कैबिनेट मीटिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ट्रंप थके हुए नजर आ रहे हैं ,उनकी आंखें बंद हैं (Trump Cabinet Drowsiness Video), मानो मीटिंग के बीच में ही नींद आ गई हो। यह घटना मंगलवार को आयोजित व्हाइट हाउस के लंबे सत्र की है। मीटिंग (Donald Trump Nap Meeting) के दौरान कैबिनेट सदस्य अपने-अपने विभागों की प्रगति बता रहे थे, लेकिन ट्रंप का ध्यान कहीं और भटकता हुआ (Viral Trump Eyes Closed Clip) नजर आया। यह वीडियो न सिर्फ अमेरिकी मीडिया में छाया हुआ है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है।