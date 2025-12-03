Patrika LogoSwitch to English

विदेश

Viral Video: मीटिंग में ट्रंप की आंखें बंद, देश की आंखें खुली की खुली रह गईं, मीम्स की बाढ़ आई !

Trump Cabinet Drowsiness Video: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट मीटिंग में 6 मिनट तक ऊंघते हुए दिखे। इसका वीडियो वायरल हो गया।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 03, 2025

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया कैबिनेट मीटिंग में नींद लेते हुए। ( फोटो: स्क्रीन शॉट.)

Trump Cabinet Meeting Drowsiness: अमेरिका की राजनीतिक दुनिया में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की हालिया कैबिनेट मीटिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ट्रंप थके हुए नजर आ रहे हैं ,उनकी आंखें बंद हैं (Trump Cabinet Drowsiness Video), मानो मीटिंग के बीच में ही नींद आ गई हो। यह घटना मंगलवार को आयोजित व्हाइट हाउस के लंबे सत्र की है। मीटिंग (Donald Trump Nap Meeting) के दौरान कैबिनेट सदस्य अपने-अपने विभागों की प्रगति बता रहे थे, लेकिन ट्रंप का ध्यान कहीं और भटकता हुआ (Viral Trump Eyes Closed Clip) नजर आया। यह वीडियो न सिर्फ अमेरिकी मीडिया में छाया हुआ है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है।

ट्रंप मीटिंग में ऊंघते रहे, नजारा कैमरे में कैद होता रहा

मीटिंग की शुरुआत में ट्रंप ने खुद अपनी सेहत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे 25 साल पहले से भी ज्यादा तेज हैं। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए पत्रकारों पर निशाना साधा, "ट्रंप तेज हैं, लेकिन तुम लोग तेज नहीं हो। तुम सब पागल हो।" लेकिन जैसे-जैसे मीटिंग आगे बढ़ी, चीजें बदल गईं। लगभग 15 मिनट बाद, जब आवासीय सचिव स्कॉट टर्नर बोल रहे थे, ट्रंप की पलकें धीमी पड़ने लगीं। फिर कृषि ​सचिव ब्रुक रोलिंस की बारी आई, तो वे आंखें बंद कर के बैठे हुए नजर आए। यह सिलसिला कोषागार सचिव स्कॉट बेसेंट, श्रम सचिव लोरी चावेज-डिरेमर और ईपीए एडमिनिस्ट्रेटर ली जेल्डिन के भाषणों तक चलता रहा।

कैमरा रूबियो के बगल में बैठे ट्रंप पर फोकस था

खास बात यह रही कि शिक्षा सचिव लिंडा मैकमैन और स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के बोलते समय ट्रंप की आंखें 10 से 15 सेकंड तक बंद रहीं। कभी-कभी वे आंखें हिलाते या सिर हिलाते, लेकिन पूरी तरह जागे हुए नहीं लगे। स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने ट्रंप की युद्ध समाप्ति की कोशिशों की तारीफ की, और मजाक भी किया। लेकिन ट्रंप की प्र​तिक्रिया बहुत हल्की थी – बस एक हल्की सी हलचल। कैमरा रूबियो के बगल में बैठे ट्रंप पर फोकस था, जो इस दृश्य को और साफ दिखा रहा था। यह मीटिंग ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की नौवीं कैबिनेट बैठक थी, जो पूरी तरह प्रेस के लिए खुली हुई थी।

79 साल की उम्र में ट्रंप की सेहत पर सवाल उठना लाजिमी

व्हाइट हाउस ने इस वीडियो पर तुरंत सफाई दी। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट ने कहा, "राष्ट्रपति पूरी तरह ध्यान दे रहे थे और मीटिंग चला रहे थे।" उन्होंने मीटिंग के अंत में ट्रंप के सवालों के जवाबों का हवाला दिया, जहां उन्होंने सोमाली अप्रवासियों पर तीखा प्रहार किया। लीविट ने इसे "ट्रंप की मीटिंग का शानदार अंत" बताया। लेकिन आलोचक इससे सहमत नहीं दिखे। वे कहते हैं कि 79 साल की उम्र में भी ट्रंप की सेहत पर सवाल उठना लाजिमी है। जुलाई में व्हाइट हाउस ने क्रॉनिक वेनस सीवीआई का खुलासा किया था, जिससे पैरों में सूजन पैदा होती है। अक्टूबर में उनका मेडिकल चेकअप सामान्य आया, लेकिन इस वीडियो ने नई बहस छेड़ दी है।

लंबी मीटिंग्स में ऐसा होना सामान्य बात

इस घटना से अमेरिकी राजनीति में स्वास्थ्य का मुद्दा फिर सुर्खियों में है। चर्चा है कि क्या ट्रंप की थकान सामान्य है या कुछ गंभीर है ? विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी मीटिंग्स में ऐसा होना सामान्य बात है, लेकिन राष्ट्रपति स्तर पर यह चिंता का विषय है। इस विषय पर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है, जहां लोग ट्रंप को "नींद के राजा" कह रहे हैं।

क्या यह सिर्फ एक थका हुआ दिन था

बहरहाल, भारत में भी यह खबर ट्रेंड कर रही है, क्योंकि ट्रंप की नीतियां वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। चर्चा हो रही है कि क्या यह सिर्फ एक थका हुआ दिन था, या सेहत की बड़ी समस्या का संकेत है ? आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं।

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

03 Dec 2025 04:11 pm

Hindi News / World / Viral Video: मीटिंग में ट्रंप की आंखें बंद, देश की आंखें खुली की खुली रह गईं, मीम्स की बाढ़ आई !

विदेश

