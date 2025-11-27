Donald Trump Health: क्या वाकई हांफने लगे हैं ‘आक्रामक’ और ‘सख्त’ ट्रंप ! टाइम्स की रिपोर्ट पर मचा बवाल

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ट्रंप (New York Times Health Report) की हेल्थ पर केंद्रित है। इसमें ट्रंप के MRI स्कैन का भी जिक्र है, जिसकी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी साल अक्टूबर में MRI स्कैन कराया था। इसके बाद से उनकी सेहत को लेकर तमाम तरह की बातें कहीं गईं, लेकिन रिपोर्ट में क्या है, इसकी जानकारी बाहर नहीं आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति की हेल्थ से जुड़े सवाल White House भेजे गए थे, मगर कोई जवाब नहीं आया। इसके बजाए प्रेस सेक्रेटरी ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का मजाक उड़ाते हुए दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम इस मुद्दे पर पारदर्शी हैं।