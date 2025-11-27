Patrika LogoSwitch to English

विदेश

Donald Trump Health: क्या वाकई हांफने लगे हैं ‘आक्रामक’ और ‘सख्त’ ट्रंप ! टाइम्स की रिपोर्ट पर मचा बवाल

Donald trump Health Report: न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत पर सवाल उठाए हैं। वहीं, ट्रंप ने रिपोर्ट को बकवास करार देते हुए खबर लिखने वाली रिपोर्टर को बेवकूफ बताया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

image

Neeraj Nayyar

Nov 27, 2025

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo: IANS)

Donald Trump Health Issue: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) इस बार सत्ता में आने के बाद पहले टर्म की तुलना में ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। चाहे टैरिफ का मुद्दा हो या रूस-यूक्रेन का, ट्रंप बेहद सख्त नजर आए हैं।

अपने दूसरे कार्यकाल में अब तक उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस सच्चाई के विपरीत एक हकीकत यह भी है कि 'आक्रामक' और 'सख्त' ट्रंप अब हांफने लगे हैं। कम से कम न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट तो यही बताती है।

Donald Trump के सार्वजनिक कार्यक्रमों में आई कमी

न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 79 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पहले के मुकाबले ज्यादा थके दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले कार्यकाल की तुलना में दूसरे कार्यकाल में ट्रंप के सार्वजनिक कार्यक्रमों में कमी आई है। ट्रंप की घरेलू यात्राएं काफी कम हो गई हैं। जनता के बीच उनकी उपस्थिति में पहले के मुकाबले गिरावट आई है। हालांकि, विदेशों की यात्रा में जरूर इजाफा देखने को मिला है।

Donald Trump ने रिपोर्ट को बताया बकवास

रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पब्लिक शेड्यूल अब बहुत छोटा होता है। इसके अलावा, कई मौकों पर उन्हें ऊँघते या झपकी लेते भी देखा गया है। वहीं, सीएनएन के अनुसार, ट्रंप ने इस रिपोर्ट को बकवास करार देते हुए स्टोरी लिखने वालीं पत्रकार को बेवकूफ बताया दिया। टाइम्स की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्टोरी राइटर केटी रोजर्स को मेरे बारे में बुरी बातें लिखने का काम सौंपा गया है। वह एक थर्ड रेट रिपोर्टर और हर तरह से बेवकूफ हैं। इससे पहले भी ट्रंप एक फ़ीमेल रिपोर्ट के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं।

White House ने नहीं दिया जवाब

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ट्रंप (New York Times Health Report) की हेल्थ पर केंद्रित है। इसमें ट्रंप के MRI स्कैन का भी जिक्र है, जिसकी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी साल अक्टूबर में MRI स्कैन कराया था। इसके बाद से उनकी सेहत को लेकर तमाम तरह की बातें कहीं गईं, लेकिन रिपोर्ट में क्या है, इसकी जानकारी बाहर नहीं आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति की हेल्थ से जुड़े सवाल White House भेजे गए थे, मगर कोई जवाब नहीं आया। इसके बजाए प्रेस सेक्रेटरी ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का मजाक उड़ाते हुए दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम इस मुद्दे पर पारदर्शी हैं।

मानहानि का मुकदमा करेंगे Donald Trump

डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने मीडिया हाउस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने का फैसला लिया है। हालांकि, कानून के जानकारों का कहना है कि ट्रंप का दावा कमजोर है और अदालत में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन (EX President Joe Biden) को अपनी सेहत के चलते आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कई ऐसे वीडियो और तस्वीरें सामने आईं थीं, जो बाइडेन की गिरती सेहत की तरफ इशारा कर रही थीं। अब वही स्थिति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी दिखाई दे रही है।

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

27 Nov 2025 04:14 pm

Hindi News / World / Donald Trump Health: क्या वाकई हांफने लगे हैं ‘आक्रामक’ और ‘सख्त’ ट्रंप ! टाइम्स की रिपोर्ट पर मचा बवाल

