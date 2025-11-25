ट्रंप का बड़ा ऐलान: मुस्लिम ब्रदरहुड के कई चैप्टर आतंकी संगठन घोषित, जानें क्या है हमास से कनेक्शन !

Muslim Brotherhood Terrorist Designation: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) ने सोमवार को एक अहम कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ चुनिंदा चैप्टर को विदेशी आतंकी संगठन (Foreign Terrorist Organization) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी की श्रेणी में डाला जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुस्लिम ब्रदरहुड (Muslim Brotherhood) की स्थापना 1928 में मिस्र में हुई थी। यह एक सुन्नी इस्लामवादी संगठन है, जिसने 2012 में मिस्र में सत्ता हासिल की थी। लेकिन 2013 में सेना के तख्तापलट में मोहम्मद मुर्सी की सरकार गिरा दी गई थी। तब से मिस्र, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई अरब देश इसे आतंकी संगठन मानते हैं।