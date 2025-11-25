Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप का बड़ा ऐलान: मुस्लिम ब्रदरहुड के कई चैप्टर आतंकी संगठन घोषित, जानें क्या है हमास से कनेक्शन !

Muslim Brotherhood Terrorist Designation: डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड के चुनिंदा चैप्टर्स को आतंकी संगठन घोषित करने का आदेश दिया है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

image

The Washington Post

Nov 25, 2025

Muslim Brotherhood Terrorist Designation

अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप आतंकियों के लिए खतरनाक मूड में। (फोटो: वॉशिंगटन पोस्ट, डिजाइन: पत्रिका)

Muslim Brotherhood Terrorist Designation: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) ने सोमवार को एक अहम कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ चुनिंदा चैप्टर को विदेशी आतंकी संगठन (Foreign Terrorist Organization) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी की श्रेणी में डाला जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुस्लिम ब्रदरहुड (Muslim Brotherhood) की स्थापना 1928 में मिस्र में हुई थी। यह एक सुन्नी इस्लामवादी संगठन है, जिसने 2012 में मिस्र में सत्ता हासिल की थी। लेकिन 2013 में सेना के तख्तापलट में मोहम्मद मुर्सी की सरकार गिरा दी गई थी। तब से मिस्र, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई अरब देश इसे आतंकी संगठन मानते हैं।

जॉर्डन की ब्रांच का हमास से सीधा कनेक्शन

व्हाइट हाउस का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के हितों को नुकसान पहुंचाता है। खास तौर पर जॉर्डन की ब्रांच का हमास से सीधा संबंध बताया जा रहा है। हमास ने ही 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर भयानक हमला किया था।

इस घोषणा से अमेरिका को मिलेंगे ये फायदे

अमेरिका में मौजूद मुस्लिम ब्रदरहुड के इन चैप्टर्स की संपत्ति जब्त की जा सकेगी। इनकी जासूसी और सैन्य निगरानी आसान हो जाएगी। जो भी इनको आर्थिक या किसी भी तरह की मदद देगा, उसे कड़ी सजा मिल सकती है।

सिर्फ चुनिंदा चैप्टर्स को टारगेट किया जा रहा

ट्रंप के पहले कार्यकाल में पूरी मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी घोषित करने की कोशिश हुई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई थी। अब सिर्फ खास चैप्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि सभी चैप्टर एक ही छतरी के नीचे नहीं हैं। अगले 45 दिनों में विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट सिफारिश करेंगे कि लेबनान, मिस्र और जॉर्डन की ब्रांच को सबसे पहले इस सूची में डाला जाए।

टेक्सास ने भी उठाया था ऐसा ही कदम

दिलचस्प बात यह है कि ठीक एक हफ्ते पहले टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने राज्य स्तर पर मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन घोषित किया था। अमेरिकी संसद में भी गर्मियों में रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज और डेमोक्रेट सांसद जेरेड मोस्कोविट्ज ने मिल कर ऐसा ही बिल पेश किया था। यानि यह मुद्दा दोनों पार्टियों में समर्थन रखता है। मुस्लिम ब्रदरहुड की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

संभावित प्रतिक्रियाएं

इजरायल और खाड़ी देश इस फैसले से बहुत खुश हैं और इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। दूसरी तरफ तुर्की और कतर नाराज हैं क्योंकि ये देश ब्रदरहुड को समर्थन देते रहे हैं। अमेरिका में कुछ मुस्लिम संगठन इसे इस्लामोफोबिया बता सकते हैं।

अब भी सुलगते हैं ये सवाल

क्या यूरोपीय देश भी इसी राह पर चलेंगे?

45 दिन बाद आखिर कौन-कौन से चैप्टर लिस्ट में शामिल होंगे ?

क्या अमेरिका में मौजूद ब्रदरहुड से जुड़े एनजीओ और मदरसे प्रभावित होंगे?

यह सिर्फ आतंकवाद का मामला नहीं

वास्तव में यह फैसला सिर्फ आतंकवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। यह मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नई रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप सऊदी अरब-इजरायल गठजोड़ को और मजबूत करना चाहते हैं और ईरान-कतर-तुर्की खेमे को कमजोर करना चाहते हैं।

(वॉशिंगटन पोस्ट का यह आलेख Patrika.com पर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है।)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

25 Nov 2025 05:39 pm

Published on:

25 Nov 2025 05:21 pm

Hindi News / World / ट्रंप का बड़ा ऐलान: मुस्लिम ब्रदरहुड के कई चैप्टर आतंकी संगठन घोषित, जानें क्या है हमास से कनेक्शन !

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अफगान प्रवासियों पर पाकिस्तान का जुर्म: आधी रात 200 परिवारों के घर उजाड़े, लोगों को पीटा और हिरासत में लिया

Afghan migrants
विदेश

पाकिस्तान में आतंकी हमलों में तेज़ी, 2025 में अब तक 2,414 लोगों की मौत KP-बलूचिस्तान सबसे प्रभावित

Pakistan Terror Attack
विदेश

कहीं आप भी तो नहीं हैं FOFO के शिकार ? खुद से पूछें ये सवाल

विदेश

भारत से संबंध बिगड़ने के बाद बांग्लादेश को मिला पाकिस्तान का सहारा, एक्सपोर्ट करेगा 1 लाख टन चावल

Rice
विदेश

पाकिस्तान हर साल भ्रष्टाचार की वजह से अपनी GDP का 6% खो रहा है, IMF की चौंकाने वाली रिपोर्ट !

Pakistan Corruption IMF
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.