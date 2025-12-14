पलक झपकते ही ढहा 4 मंजिला मंदिर, मैनेजर विक्की पांडे समेत 4 की दर्दनाक मौत, देखिए कैसे टूटा आस्था का सबसे बड़ा सपना

South Africa Hindu Temple Collapse: भगवान नृसिंह देव के जिस भव्य धाम के बनने का इंतजार हजारों भक्त कर रहे थे, वहां काल का ऐसा चक्र चला कि सब कुछ बिखर गया (South Africa Hindu Temple Collapse)। दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलु-नटाल की पवित्र पहाड़ी पर बन रहा चार मंजिला मंदिर,जो आस्था का एक विशाल केंद्र बनने वाला था,अचानक ढह गया ( South Africa temple tragedy)। इस दुखद हादसे में प्रोजेक्ट मैनेजर विक्की जयराज पांडे (Vicky Jayraj Pandey)समेत 4 लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। ध्यान रहे कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के करीब 40-50% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। यहां कई भव्य मंदिर हैं और दिवाली जैसे त्योहार राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं।