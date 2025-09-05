Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे भूटान के पीएम, यह पहली बार जब कोई विदेशी प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि आए

भूटान के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी और अन्य अधिकारियों के साथ अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। यह पहली बार है जब किसी विदेशी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के दर्शन किए है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 05, 2025

Bhutan's PM Tshering Tobgay visited Ram mandir
रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे भूटान के पीएम (फोटो -आईएएनएस)

भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोबगे इन दिनों भारत के दौरे पर है। इसी दौरान शुक्रवार को तोबगे ने अपने पत्नी के साथ अयोध्या में स्थिति राम लला के जन्मभूमी मंदिर के दर्शन किए। इसी के साथ पीएम तोबगे ने मंदिर निर्माण का अवलोकन भी किया है। इस दौरान भारत और भूटान के अन्य कई अधिकारी भी तोबगे के साथ मौजूद रहे। राम नगरी अयोध्या में इस मंदिर के निर्माण के बाद यह पहली बार है जब किसी विदेशी पीएम ने रामलला के दर्शन किए है।

अयोध्या के अन्य मंदिरों के भी किए दर्शन

भूटानी पीएम करीब एक घंटा 40 मिनट तक मंदिर परिसर में ही रुके रहे। पीएम ने रामलला को तीन बार साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की आरती के बाद प्रसाद लिया। राम मंदिर के साथ साथ पीएम तोबगे ने कुबेर टीला, जटायु और सप्स मंडपम के मंदिरों में भी दर्शन और पूजा अर्चना की। तोबगे ने इन मंदिरों के दौरे का खूब आनंद लिया और इस दौरान बहुत सी अपने मोबाइल पर बहुत सी तस्वीरें भी खींची। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम तोबगे को राम मंदिर की नक्काशी बहुत पसंद आई और उन्होंने इसकी काफी सराहना भी की है।

ये भी पढ़ें

भारतीय सेना ने लद्दाख में 17,000 फीट ऊंचाई पर फंसे दो दक्षिण कोरियाई नागरिकों को बचाया
राष्ट्रीय
Indian Army rescues mission

पीएम के साथ दोनों देशों के कई अधिकारी रहे मौजूद

पहली बार किसी दूसरे देश के पीएम के राम मंदिर आने पर आम जनता में भी काफी खुशी देखने को मिली। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के महासचिव चंपत राय ने इस बारे में बात करते हुए कहा, आज भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने अपनी पत्नी के साथ रामलला के दर्शन किए हैं। उनके साथ भूटान के अन्य संबंधित अधिकारी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से संबंधित अधिकारी और यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मेयर इंजीनियर और ट्रस्ट के लोग मौजूद थे।

पीएम के सम्मान में जिला प्रशासन ने भोज का आयोजन किया

भूटानी पीएम और अन्य अधिकारी विशेष विमान से बिहार के गया से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के रूप में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत विदेश मंत्रालय, शासन, प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से सीधे राम मंदिर के लिए रवाना हो गए थे। प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री के सम्मान में जिला प्रशासन द्वारा दोपहर भोज का आयोजन भी किया गया। भोज में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Sept 2025 06:26 pm

Hindi News / National News / रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे भूटान के पीएम, यह पहली बार जब कोई विदेशी प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि आए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट