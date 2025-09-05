रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे भूटान के पीएम, यह पहली बार जब कोई विदेशी प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि आए

भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोबगे इन दिनों भारत के दौरे पर है। इसी दौरान शुक्रवार को तोबगे ने अपने पत्नी के साथ अयोध्या में स्थिति राम लला के जन्मभूमी मंदिर के दर्शन किए। इसी के साथ पीएम तोबगे ने मंदिर निर्माण का अवलोकन भी किया है। इस दौरान भारत और भूटान के अन्य कई अधिकारी भी तोबगे के साथ मौजूद रहे। राम नगरी अयोध्या में इस मंदिर के निर्माण के बाद यह पहली बार है जब किसी विदेशी पीएम ने रामलला के दर्शन किए है।
भूटानी पीएम करीब एक घंटा 40 मिनट तक मंदिर परिसर में ही रुके रहे। पीएम ने रामलला को तीन बार साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की आरती के बाद प्रसाद लिया। राम मंदिर के साथ साथ पीएम तोबगे ने कुबेर टीला, जटायु और सप्स मंडपम के मंदिरों में भी दर्शन और पूजा अर्चना की। तोबगे ने इन मंदिरों के दौरे का खूब आनंद लिया और इस दौरान बहुत सी अपने मोबाइल पर बहुत सी तस्वीरें भी खींची। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम तोबगे को राम मंदिर की नक्काशी बहुत पसंद आई और उन्होंने इसकी काफी सराहना भी की है।
पहली बार किसी दूसरे देश के पीएम के राम मंदिर आने पर आम जनता में भी काफी खुशी देखने को मिली। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के महासचिव चंपत राय ने इस बारे में बात करते हुए कहा, आज भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने अपनी पत्नी के साथ रामलला के दर्शन किए हैं। उनके साथ भूटान के अन्य संबंधित अधिकारी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से संबंधित अधिकारी और यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मेयर इंजीनियर और ट्रस्ट के लोग मौजूद थे।
भूटानी पीएम और अन्य अधिकारी विशेष विमान से बिहार के गया से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के रूप में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत विदेश मंत्रालय, शासन, प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से सीधे राम मंदिर के लिए रवाना हो गए थे। प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री के सम्मान में जिला प्रशासन द्वारा दोपहर भोज का आयोजन भी किया गया। भोज में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए।