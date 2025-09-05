रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे भूटान के पीएम, यह पहली बार जब कोई विदेशी प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि आए

भूटानी पीएम और अन्य अधिकारी विशेष विमान से बिहार के गया से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के रूप में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत विदेश मंत्रालय, शासन, प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से सीधे राम मंदिर के लिए रवाना हो गए थे। प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री के सम्मान में जिला प्रशासन द्वारा दोपहर भोज का आयोजन भी किया गया। भोज में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए।