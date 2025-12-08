एक और देश में सैनिकों ने की तख्तापलट की कोशिश, सरकार ने सेना के साथ मिलकर नाकाम की साजिश

बेनिन में रविवार को सुबह सैनिकों के एक समूह ने लेफ्टिनेंट कर्नल पस्कल टिग्री के नेतृत्व में देश के राष्ट्रपति टैलॉन के पोर्टो-नोवो स्थित आवास पर हमला कर दिया। इसके बाद उन्होंने टीवी पर ऐलान किया कि देश में तख्तापलट हो गया है और टैलॉन को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया है। सैनिकों के इस समूह ने खुद को 'मिलिट्री कमेटी फॉर रिफाउंडेशन' नाम दिया। उन्होंने देश की सीमाओं को भी बंद करने का आदेश दिया। हालांकि शाम को राष्ट्रपति टैलॉन ने टीवी पर आकर बताया कि सरकार ने सेना के साथ मिलकर देश में तख्तापलट की कोशिश को नाकाम कर दिया।