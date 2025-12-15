Sydney Attack: यहूदियों पर हमला करने वाले पाकिस्तानी शूटर की मां का आया बयान, कहा- हर कोई मेरे बेटा जैसा…

सिड़नी में गोलीबारी में 16 लोगों की मौत (Photo-X)
Sydney Bondi Beach Terror Attack: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हनुक्का उत्सव के दौरान यहूदियों पर दो शूटरों ने हमला किया। इस हमले में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। वहीं एक शूटर को मौके पर ही मार गिराया, जबकि दूसरे को पकड़ लिया है। पकड़े गए शूटर का नाम नवीद अकरम है। अब इस मामले में उसकी मां का बयान सामने आया है। शूटर की मां ने उसे एक अच्छा लड़का बताया है। बता दें कि दोनों शूटर बाप-बेटे थे।
नवीद की मां ने बताया कि रविवार को उनके बेटे ने हमला करने से पहले परिवार से बात की थी। उन्होंने कहा कि नवीद ने मुझे रविवार को फोन किया और कहा, 'मां, मैं अभी तैरने गया था। मैंने स्कूबा डाइविंग की। अब हम खाना खाने जा रहे हैं और घर पर ही रहेंगे, क्योंकि यहां पर गर्मी बहुत है।
नवीद की मां ने आगे कहा कि उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ जर्विस बे में था। साथ ही, उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि वह किसी हिंसा या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकता है।
शूटर की मां ने कहा कि नवीद के पास कोई बंदूक नहीं है। वह बाहर नहीं जाता है। हर कोई मेरे बेटे जासै बेटा पाना चाहेगा, क्योंकि वह शराब-सिगरेट नहीं पीता, गलत जगहों पर नहीं जाता। वह सिर्फ काम पर जाता है। इसके अलावा वह जिम करता है। इसके अलावा वह दोस्तों के साथ भी मेलजोल नहीं रखता है। वह बहुत अच्छा लड़का है।
अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के अनुसार, 24 वर्षीय हमलावर पाकिस्तानी नागरिक है। सीबीएस न्यूज़ ने यह भी बताया कि उसने उसके न्यू साउथ वेल्स के ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच की है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिता-पुत्र की जोड़ी ने अपने परिवार को बताया था कि वे ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर मछली पकड़ने जा रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज़ ने सोमवार को इस घटना को "शुद्ध बुराई का कृत्य" बताया और कहा कि देश मृतकों के प्रति शोक व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाकर श्रद्धांजलि दे रहा है। अल्बनीज़ ने समुद्र तट पर स्थित बोंडी पैवेलियन के प्रवेश द्वार पर फूल भी चढ़ाए।
