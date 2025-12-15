‘वोट चोर गद्दी छोड़’ या ‘नितिन नबीन’ दोनों में से कौन Google पर रहे जनता की पहली पसंद ?

Rahul Gandhi vs Nitin Nabin Google Trends: भारतीय राजनीति के लिहाज से 14 और 15 दिसंबर 2025 के 48 घंटे बेहद उथल-पुथल वाले रहे। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली का रामलीला मैदान (Rahul Gandhi Ramlila Maidan Rally) विपक्ष की हुंकार का गवाह बना, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांगठनिक ढांचे में एक ऐसा बदलाव किया, जिसने सियासी पंडितों को भी चौंका दिया। इन दोनों बड़ी घटनाओं का सीधा असर इंटरनेट की दुनिया यानि गूगल सर्च (Google Search) पर देखने को मिला। दरअसल 14 दिसंबर की शाम से लेकर 15 दिसंबर तक, सोशल मीडिया से लेकर सर्च इंजन तक, दो ही नाम सबसे ज्यादा टाइप किए गए-राहुल गांधी 'वोट चोर गद्दी छोड़ रैली (Vote Chor Gaddi Chhod Rally)', और नितिन नबीन (Nitin Nabin BJP Working President)। लेकिन सवाल यह है कि जनता की 'पहली पसंद' कौन बना? आइए, डेटा के जरिए समझते हैं कि आखिर डिजिटल संग्राम में किसने बाजी मारी।