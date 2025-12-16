Sydney Attack: यहूदियों पर गोलीबारी करने वाले बाप-बेटे का निकला भारत कनेक्शन, इस शहर के थे रहने वाले

Bondi Beach Shooting: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच (Bondi Beach) पर हुए दिल दहला देने वाले हमले के तार अब भारत के हैदराबाद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस हमले में शामिल दो मुख्य आरोपी, जो पिता और पुत्र मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ध्यान रहे कि 24 वर्षीय नवीद अकरम (Naveed Akram) और उसके 50 वर्षीय पिता साजिद अकरम (Sajid Akram) ने सिडनी में हनुक्का (Hanukkah) त्योहार के दौरान भीड़ पर गोलीबारी की थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने तेलंगाना पुलिस के हवाले से बताया कि इस घटना से हैदराबाद में रहने वाले उनके रिश्तेदार सदमे में हैं। अभी भी हैदराबाद में रहने वाले साजिद अकरम के भाई ने बताया कि उनका परिवार इस खबर से स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि साजिद करीब 25 साल पहले (साल 1998 में) ही हैदराबाद छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया था। वहां उसने एक ईसाई महिला से शादी कर ली थी, जिसके बाद हैदराबाद वाले परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे।