16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Sydney Attack: यहूदियों पर गोलीबारी करने वाले बाप-बेटे का निकला भारत कनेक्शन, इस शहर के थे रहने वाले

ऑस्ट्रेलिया में आतंक मचाने वाले बाप-बेटे का हैदराबाद कनेक्शन, जानें पूरा सच

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 16, 2025

सिडनी बॉन्डी बीच हमला (X, IANS)

Bondi Beach Shooting: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच (Bondi Beach) पर हुए दिल दहला देने वाले हमले के तार अब भारत के हैदराबाद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस हमले में शामिल दो मुख्य आरोपी, जो पिता और पुत्र मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ध्यान रहे कि 24 वर्षीय नवीद अकरम (Naveed Akram) और उसके 50 वर्षीय पिता साजिद अकरम (Sajid Akram) ने सिडनी में हनुक्का (Hanukkah) त्योहार के दौरान भीड़ पर गोलीबारी की थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने तेलंगाना पुलिस के हवाले से बताया कि इस घटना से हैदराबाद में रहने वाले उनके रिश्तेदार सदमे में हैं। अभी भी हैदराबाद में रहने वाले साजिद अकरम के भाई ने बताया कि उनका परिवार इस खबर से स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि साजिद करीब 25 साल पहले (साल 1998 में) ही हैदराबाद छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया था। वहां उसने एक ईसाई महिला से शादी कर ली थी, जिसके बाद हैदराबाद वाले परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे।

साजिद से वर्षों से कोई बातचीत नहीं हुई: परिवार

परिवार का कहना है कि उनकी साजिद से वर्षों से कोई बातचीत नहीं हुई है। यहां तक कि जब उनकी मां बीमार थीं, तब भी साजिद ने कभी हाल-चाल नहीं लिया। भारतीय एजेंसियां अब इस मामले की जांच कर रही हैं और उन्होंने हैदराबाद में साजिद के परिवार से पूछताछ भी की है।

बाप-बेटे ने मिलकर दिया वारदात को अंजाम

रिपोर्ट्स के अनुसार, 14 दिसंबर की शाम को साजिद और उसके बेटे नवीद ने बॉन्डी बीच पर चल रहे एक यहूदी त्योहार (Hanukkah celebration) को निशाना बनाया। दोनों हमलावर हथियारों से लैस थे और उन्होंने एक फुटब्रिज से भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में करीब 16 यहूदियों की जान गई और दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए।

गिरफ्तार नवीद कोमा से बाहर आ चुका

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पिता साजिद अकरम मौके पर ही मारा गया, जबकि बेटा नवीद अकरम गंभीर रूप से घायल हो गया था। नवीद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वह अस्पताल में पुलिस की निगरानी में है। ताजा जानकारी के मुताबिक, वह कोमा से बाहर आ चुका है।

पिता के पास थे 6 हथियार, बेटे पर एजेंसियों की थी नजर

जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि पिता साजिद अकरम के पास हथियार रखने का लाइसेंस था और उसने अपने नाम पर 6 बंदूकें रजिस्टर करवा रखी थीं। वहीं, बेटे नवीद अकरम को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ASIO की नजर नवीद पर पड़ी थी, लेकिन उस समय उसे किसी हिंसक खतरे के रूप में नहीं देखा गया था। नवीद पेशे से एक ईंट बिछाने वाला (bricklayer) था, लेकिन हाल ही में उसकी नौकरी चली गई थी।

साजिश की गहराई: कार में मिला बम

पुलिस को जांच के दौरान हमलावरों की कार से एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) यानि देसी बम भी मिला है, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। पुलिस को कार से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) का झंडा भी बरामद हुआ है, जिससे इस हमले के पीछे कट्टरपंथी सोच होने की आशंका जताई जा रही है।

न केवल ऑस्ट्रेलिया, बल्कि भारत को भी चौंकाया

बहरहाल, इस घटना ने न केवल ऑस्ट्रेलिया, बल्कि भारत को भी चौंका दिया है। एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया सरकार इसे एक "आतंकी कृत्य" मान रही है, वहीं भारतीय एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या साजिद का हाल के दिनों में हैदराबाद में कोई संपर्क था। फिलहाल, हैदराबाद में रहने वाला उनका परिवार खुद को इस जघन्य अपराध से पूरी तरह अलग बता रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

16 Dec 2025 05:48 pm

Published on:

16 Dec 2025 05:35 pm

Hindi News / National News / Sydney Attack: यहूदियों पर गोलीबारी करने वाले बाप-बेटे का निकला भारत कनेक्शन, इस शहर के थे रहने वाले

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.