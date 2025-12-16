Sydney Attack: यहूदियों पर फायरिंग मामले में ऑस्ट्रेलियाई PM का आया बयान, बोले- पुरानी सोच के चलते यह हमला हुआ

इजराइली पीएम ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को घेरते हुए आगे कहा- यहूदियों का विरोध एक कैंसर है। यह तब फैलता है जब लीडर चुप रहते हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप कमजोरी को एक्शन से और शांति को पक्के इरादे से बदलें। इसके साथ नेतन्याहू ने जान पर खेलकर यहूदियों की रक्षा करने वाले मुस्लिम शख्स की तारीफ भी की थी।