16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

विदेश

Sydney Attack: यहूदियों पर फायरिंग मामले में ऑस्ट्रेलियाई PM का आया बयान, बोले- पुरानी सोच के चलते यह हमला हुआ

ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने सिडनी में यहूदियों पर हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह हमला इस्लामिक स्टेट की सोच से प्रेरित था, जो एक दशक से भी ज्यादा समय से चली आ रही है।

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 16, 2025

Australian PM Anthony Albanese

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज (Photo Credit- IANS)

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर यहूदियों पर फायरिंग मामले में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने बयान दिया है। इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के आरोपों के बाद अल्बनी की यह पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।

अल्बनीज ने मंगलवार को कहा कि ऐसा लगता है कि यह हमला इस्लामिक स्टेट की सोच से प्रेरित था। यह सोच एक दशक से भी ज्यादा समय से चली आ रही है। इससे लोगों के बीच नफरत पैदा हो गई है। इस मामले में बड़े पैमाने पर हत्या करने की तैयारी थी।

एक्स पोस्ट में अल्बनीज में क्या कहा?

इसके अलावा, अल्बनीज ने बॉन्डी बीच आतंकी हमले के दौरान अहमद अल अहमद की बहादुरी के लिए उनकी जमकर तारीफ की।

अपने एक्स पोस्ट प्रधानमंत्री ने लिखा- अहमद, आप एक ऑस्ट्रेलियाई हीरो हैं। आपने दूसरों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला, बॉन्डी बीच पर खतरे की ओर दौड़े और एक आतंकवादी को हथियार से मारा। हर ऑस्ट्रेलियाई की ओर से, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

हम एक बहादुर देश हैं- अल्बनीज

अल्बनीज ने आगे कहा- हम एक बहादुर देश हैं, अल अहमद हमारे देश की सबसे अच्छी चीजों को दिखाते हैं। हम इस देश को बंटने नहीं देंगे। आतंकवादी यही चाहते हैं। हम एक होंगे और एक-दूसरे को गले लगाएंगे और हम इससे निकल जाएंगे।

प्रधानमंत्री का यह बयान बॉन्डी बीच पर हुई चौंकाने वाली आतंकी घटना के बाद आया है। जहां हथियारबंद हमलावरों ने भीड़भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाया।

फायरिंग के दौरान मुस्लिम शख्स ने छीन ली थी बंदूक

सिडनी के एक फल की दुकान के मालिक अहमद अल अहमद ने बॉन्डी बीच पर हुई मास शूटिंग के दौरान हमलावरों में से एक से बंदूक छीन ली थी। उनके परिवार ने बताया कि उनके हाथ और बांह में गोली लगने के घावों की सर्जरी के बाद वह अस्पताल में ठीक हो रहे हैं।

इस हमले से यहूदी समुदाय सदमे में है। इस बीच, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अल्बनीज को जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा- 4 महीने पहले मैंने पीएम अल्बनीज को एक लेटर भेजा था, जिसमें उन्हें आगाह किया था कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीति ऑस्ट्रेलिया में यहूदी-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है।

नेतन्याहू ने क्या कहा?

नेतन्याहू ने आगे कहा- मैंने लिखा कि फिलिस्तीनी देश के लिए आपकी मांग यहूदी विरोधी आग में घी डालने का काम करती है। यह हमास के आतंक को बढ़ावा देती है। यह उन लोगों को हिम्मत देती है जो ऑस्ट्रेलियाई यहूदियों को धमकाते हैं और यहूदियों से नफरत को बढ़ावा देती है जो अब आपकी सड़कों पर घूम रही है।

ऑस्ट्रेलियाई पीएम को नेतन्याहू ने घेरा

इजराइली पीएम ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को घेरते हुए आगे कहा- यहूदियों का विरोध एक कैंसर है। यह तब फैलता है जब लीडर चुप रहते हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप कमजोरी को एक्शन से और शांति को पक्के इरादे से बदलें। इसके साथ नेतन्याहू ने जान पर खेलकर यहूदियों की रक्षा करने वाले मुस्लिम शख्स की तारीफ भी की थी।

Updated on:

16 Dec 2025 11:04 am

Published on:

16 Dec 2025 11:02 am

विदेश

Sydney Attack: यहूदियों पर फायरिंग मामले में ऑस्ट्रेलियाई PM का आया बयान, बोले- पुरानी सोच के चलते यह हमला हुआ

