अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने BBC पर ठोका केस, मानहानि करने के लिए मांगा 10 अरब डॉलर का हर्जाना

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने BBC पर मुकदमा किया है। पूरा मामला साल 2021 से जुड़ा है। हालांकि, इस मामले में बीबीसी ने पहले ही अपनी गलती मान ली है। जानिए क्या है पूरी कहानी....

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 16, 2025

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (ANI)

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने BBC के खिलाफ मानहानि का केस ठोक दिया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि बीबीसी ने जान बूझकर उनके भाषण के कुछ हिस्सों को काट छांटकर दिखाया। ट्रंप ने बीबीसी के उस कवरेज को गलत और पक्षपाती बताया और 10 अरब का हर्जाना मांग लिया है।

बीबीसी ने उनके भाषण को तोड़ मोड़कर किया पेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बीबीसी ने 6 जनवरी 2021 के उनके भाषण को कुछ इस तरह तोड़मोड़ कर पेश किया, जैसे कि वह अपने समर्थकों को अमेरिकी संसद पर धावा बोलने के लिए उकसा रहे हों, जबकि उन हिस्सों को नहीं दिखाया गया जिसमें वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील कर रहे थे।

फ्लोरिडा के कानून का किया उल्लंघन

ट्रंप ने कहा कि बीबीसी ने न सिर्फ उनके इमेज को ठेस पहुंचाया, बल्कि फ्लोरिडा के कानून का भी उल्लंघन किया है। बीबीसी ने भ्रामक और अनुचित कारोबारी गतिविधियों को अंजाम दिया है। ट्रंप इस मुकदमे के दोनों आरोपों के लिए अलग-अलग पांच अरब डॉलर, यानी कुल दस अरब डॉलर की मांग की है।

बीबीसी ने मानी थी अपनी गलती

हालांकि, इस मामले में बीबीसी ने पहले ही अपनी गलती मान ली है। मीडिया समूह ने कहा कि संपादन निर्णय में उससे गलती हुई। इससे यह आभास बना कि ट्रंप ने सीधे तौर पर हिंसक कार्रवाई का आह्वान किया था। बीबीसी ने कहा कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई भी कानूनी आधार नहीं है। इस पर ट्रंप ने कहा कि माफी के बावजूद भी बीबीसी ने अपने गलत काम को लेकर न तो वास्तविक पश्चाताप दिखाया है और न ही भविष्य में इस तरह की पत्रकारिता की गड़बड़ियों को रोकने के लिए कोई ठोस संस्थागत बदलाव किया है।

ट्रंप के वकीलों ने कहा कि बीबीसी का राष्ट्रपति के खिलाफ झूठा नैरेटिव चलाने का लंबा इतिहास रहा है। यह सब बीबीसी के कथित वामपंथी राजनीतिक एजेंडे के तहत किया गया।

Updated on:

16 Dec 2025 10:07 am

Published on:

16 Dec 2025 09:53 am

