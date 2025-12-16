अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने BBC पर ठोका केस, मानहानि करने के लिए मांगा 10 अरब डॉलर का हर्जाना

हालांकि, इस मामले में बीबीसी ने पहले ही अपनी गलती मान ली है। मीडिया समूह ने कहा कि संपादन निर्णय में उससे गलती हुई। इससे यह आभास बना कि ट्रंप ने सीधे तौर पर हिंसक कार्रवाई का आह्वान किया था। बीबीसी ने कहा कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई भी कानूनी आधार नहीं है। इस पर ट्रंप ने कहा कि माफी के बावजूद भी बीबीसी ने अपने गलत काम को लेकर न तो वास्तविक पश्चाताप दिखाया है और न ही भविष्य में इस तरह की पत्रकारिता की गड़बड़ियों को रोकने के लिए कोई ठोस संस्थागत बदलाव किया है।