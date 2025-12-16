गाड़ियों और कपड़ों के बाद अब मिलेंगे डिजाइनर बच्चे, साइंस की मदद से बच्चों को दे पाएंगे मनचाहा रंग-रूप

इस तकनीक में भ्रूण के डीएनए में बदलाव किए जाते हैं और यह प्रोसेस आईवीएफ के दौरान होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका मकसद बच्चे को माता-पिता से मिलने वाली जेनेटिक बीमारियों से बचाना होता है। आम भाषा में समझे तो यह तकनीक एक कैंची की तरह काम करती है, जो कि भ्रूण के डीएनए के खराब हिस्सों को काटकर अलग कर देती है और उसकी जगह अच्छे जीन्स जोड़ दिए जाते हैं। मनचाहा बच्चा पाने की यह तकनीक सुनने में भले ही कितनी भी रोचक लगे, लेकिन यह नैतिक रूप से गलत है और इसी के चलते कई देशों ने इसे बैन कर रखा है। इस 'डिजाइनर बेबी' तकनीक की मदद से पहली बार 2018 में, चीन में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया गया था।