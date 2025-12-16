16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

गाड़ियों और कपड़ों के बाद अब मिलेंगे डिजाइनर बच्चे, साइंस की मदद से बच्चों को दे पाएंगे मनचाहा रंग-रूप

वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसकी मदद से अब डिजाइनर बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। इस तकनीक में भ्रूण के डीएनए में बदलाव किए जाते हैं और यह प्रोसेस आईवीएफ के दौरान होता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 16, 2025

Designer Baby Technique

डीएनए में बदलाव डिजाइनर बच्चे तैयार किए जा रहे है (फोटो- एआई जनरेटेड)

बदलते समय के साथ तकनीक में काफी बदलाव होने लगा है। अब हर चीज पहले से बेहतर और पहले से एडवांस होने लगी है। आज के समय में लोग हर चीज डिजाइनर और अपनी पसंद के हिसाब से बनवाने लगे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अब आप गाड़ियों और कपड़ों के साथ-साथ अपने बच्चे भी अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन करा सकते हैं। जी हां, अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक तैयार कर ली है जिसकी मदद से माता-पिता अपनी पसंद से डिजाइनर बच्चे तैयार कर सकते हैं।

'डिजाइनर बेबी' तकनीक की मदद से यह संभव

इस 'डिजाइनर बेबी' तकनीक की मदद से मां-बाप अपने होने वाले बच्चे का रंग, रूप और फेस के फीचर्स खुद तय कर सकेंगे। अगर आपको अपने बच्चे की आंखें बड़ी, नीली या फिर हरी चाहिए हों तो आप इस तकनीक की मदद से तय कर सकते हैं। इसी तरह आपके बच्चे के चेहरे का आकार कैसा होगा और उसका रंग कैसा होगा वह भी आपकी पसंद के हिसाब से किया जा सकता है।

बच्चे की आंखों के रंग से उसके दिमाग तक सब डिजाइनर

यह बात सुनने में भले ही किसी साइंस फिक्शन स्टोरी जैसी लगती है लेकिन यह 'डिजाइनर बेबी' तकनीक की मदद से सच में संभव हो सकता है। इस तकनीक में साइंस की मदद से होने वाले बच्चे के जीन को एडिट किया जा सकता है। इस तरह जीन में बदलाव करके अपनी पसंद के अनुसार बच्चे को रंग-रूप दिया जा सकता है। इस तकनीक की मदद से वैज्ञानिक बच्चे के आंखों के रंग से लेकर उसके बालों का स्टाइल और यहां तक की उसका दिमाग भी डिजाइन कर सकते हैं।

भ्रूण के डीएनए में किए जाते है बदलाव

इस तकनीक में भ्रूण के डीएनए में बदलाव किए जाते हैं और यह प्रोसेस आईवीएफ के दौरान होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका मकसद बच्चे को माता-पिता से मिलने वाली जेनेटिक बीमारियों से बचाना होता है। आम भाषा में समझे तो यह तकनीक एक कैंची की तरह काम करती है, जो कि भ्रूण के डीएनए के खराब हिस्सों को काटकर अलग कर देती है और उसकी जगह अच्छे जीन्स जोड़ दिए जाते हैं। मनचाहा बच्चा पाने की यह तकनीक सुनने में भले ही कितनी भी रोचक लगे, लेकिन यह नैतिक रूप से गलत है और इसी के चलते कई देशों ने इसे बैन कर रखा है। इस 'डिजाइनर बेबी' तकनीक की मदद से पहली बार 2018 में, चीन में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Dec 2025 10:34 am

Hindi News / World / गाड़ियों और कपड़ों के बाद अब मिलेंगे डिजाइनर बच्चे, साइंस की मदद से बच्चों को दे पाएंगे मनचाहा रंग-रूप

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका ने ड्रग्स से लदी 3 नावों पर दागीं मिसाइलें, 8 नार्को-आतंकियों की मौत

US strikes 3 narco-trafficking vessels
विदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने BBC पर ठोका केस, मानहानि करने के लिए मांगा 10 अरब डॉलर का हर्जाना

Donald Trump
विदेश

इस देश में हुई अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसी घटना, इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बिल्डिंग से टकराया, 7 की मौत

plane crash
विदेश

सिडनी बॉन्डी बीच आतंकी हमला: पाकिस्तानी मूल के निकले हमलावर पिता-पुत्र

Bondi Beach attack
विदेश

ब्रिटेन ने भारतीय पेशेवरों के वर्क वीजा में की बड़ी कटौती, नर्सिंग और हेल्थ सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित

UK visa
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.