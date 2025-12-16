तूफानी हवाओं के चलते धाराशायी हुआ ब्राजील का स्टैच्यू ऑफ़ लिबर्टी, वीडियो वायरल

स्टैच्यू जिस समय गिरा उस दौरान सड़क पर काफी गाड़िया चल रही थी लेकिन गनीमत रही कि इस घटना में किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई। स्टैच्यू गिरने के बाद स्टोर के कर्मचारियों और अन्य लोगों ने तुरंत वहां खड़ी गाड़ियों को हटा दिया जिससे संभावित नुकसान को टाला जा सके। जिस तूफान के चलते यह स्टैच्यू गिरा है वह पोर्टो एलेग्रे महानगरीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले एक बड़ी मौसम प्रणाली का हिस्सा था। इस तूफान के चलते आस-पास के इलाके में बिजली गुल हो गई और मामूली बाढ़ भी आई।