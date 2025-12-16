16 दिसंबर 2025,

तूफानी हवाओं के चलते धाराशायी हुआ ब्राजील का स्टैच्यू ऑफ़ लिबर्टी, वीडियो वायरल

दक्षिणी ब्राज़ील के गुआइबा शहर में लगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की एक प्रतिकृति तेज हवाओं के चलते गिर गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

भारत

Himadri Joshi

Dec 16, 2025

ब्राजील का स्टैच्यू ऑफ़ लिबर्टी (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

दक्षिणी ब्राज़ील में आए एक भयंकर तूफान के चलते स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिर कर धाराशायी हो गई। गुआइबा शहर में लगा यह स्टैच्यू तेज हवाओं के चलते यह हिलने लगा और फिर अचानक नीचे गिर गया। यह स्टैच्यू टूट कर वहीं पास में खड़ी एक कार पर गिरा और इसके टुकड़े-टुकड़े हो गए। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यह मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिकृति

बता दें कि, ब्राज़ील के गुआईबा शहर में मौजूद यह मूर्ति असली विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं है, बल्कि उसकी एक छोटी प्रतिकृति है। असली स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित है। यह 24 मीटर ऊंची प्रतिकृति शहर के एक मेगास्टोर के बाहर लगी हुई थी। रविवार दोपहर यहां भयंकर आंधी आई थी और इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इन हवाओं के चलते तेज आंधी उठने लगी और इसी दौरान यह मूर्ति भी टूट कर गिर गई।

तेज हवा के चलते गिरा स्टैच्यू

स्थानीय सिविल डिफेंस अधिकारियों के बयान के अनुसार इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। इस स्टैच्यू के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि तेज हवाओं के चलते हरे रंग का यह स्टैच्यू हिलने लगता है और फिर टूटकर नीचे खड़ी गाड़ी पर गिर जाता है। जैसे ही यह स्टैच्यू नीचे गिरता है इसका मलबा पूरे पार्किंग स्थल पर बिखर जाता है।

इस तूफान के चलते बिजली गुल

स्टैच्यू जिस समय गिरा उस दौरान सड़क पर काफी गाड़िया चल रही थी लेकिन गनीमत रही कि इस घटना में किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई। स्टैच्यू गिरने के बाद स्टोर के कर्मचारियों और अन्य लोगों ने तुरंत वहां खड़ी गाड़ियों को हटा दिया जिससे संभावित नुकसान को टाला जा सके। जिस तूफान के चलते यह स्टैच्यू गिरा है वह पोर्टो एलेग्रे महानगरीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले एक बड़ी मौसम प्रणाली का हिस्सा था। इस तूफान के चलते आस-पास के इलाके में बिजली गुल हो गई और मामूली बाढ़ भी आई।

