Viral Video: दौड़ती गाड़ियों के बीच अचानक धरती में धंसी सड़क, देखते ही देखते समा गए कई वाहन

वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे अचानक रोड़ टूट कर धरती में धंस गई। इसके चलते कई बिजली के खंबे गिर गए और सड़क के नीचे बनी पानी की पाइप भी टूट गई और तेजी से पानी बहने लगा। वीडियो के अनुसार, पहले रोड़ का एक छोटा हिस्सा टूटे जिसे आस पास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। कुछ ही देर बार यह गड्ढा बड़ा होने लगा और चार-लेन वाली सड़क पूरी तरह से कट गई। सिंकहोल बढ़ते ही आसपास मौजूद लोग भागने लगे और कारें पीछे हटने लगी, लेकिन इसके बावजूद कई गाड़िया इसकी चपेट में आ गई। बैंकॉक के गवर्नर चाडचार्ट सिट्टिपुंट ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस घटना में तीन गाड़ियों को नुकसान हुआ है।