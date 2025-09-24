Patrika LogoSwitch to English

Viral Video: दौड़ती गाड़ियों के बीच अचानक धरती में धंसी सड़क, देखते ही देखते समा गए कई वाहन

बैंकॉक में अचानक एक रोड़ का हिस्सा टूट गया और एक बड़ा सिंकहोल बन गया। गवर्नर ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि इसमें तीन गाड़ियों को नुकसान हुआ है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 24, 2025

bangkok Road suddenly collapse
बैंकॉक की रोड अचानक ढह गई (फोटो- एक्स वीडियो पोस्ट स्क्रीनशॉट)

बैंकॉक में बुधवार को सड़क का एक हिस्सा टूट कर अचानक धरती में धंस गया। इसके चलते सड़के के बीचों बीच एक बड़ा सा सिंकहोल बन गया। देखते ही देखते यह सिंकहोल बड़ा होने लगा और कई वाहन इसमें समा गए। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नुकसान हुआ ही और यातायात भी पूरी तरह से बाधित हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से इस घटना के बाद आसपास के इलाके में रह रहे लोगों को वहां से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस घटना का भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस घटना में अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है।

बैंकॉक के गवर्नर ने की घटना की पुष्टि

वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे अचानक रोड़ टूट कर धरती में धंस गई। इसके चलते कई बिजली के खंबे गिर गए और सड़क के नीचे बनी पानी की पाइप भी टूट गई और तेजी से पानी बहने लगा। वीडियो के अनुसार, पहले रोड़ का एक छोटा हिस्सा टूटे जिसे आस पास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। कुछ ही देर बार यह गड्ढा बड़ा होने लगा और चार-लेन वाली सड़क पूरी तरह से कट गई। सिंकहोल बढ़ते ही आसपास मौजूद लोग भागने लगे और कारें पीछे हटने लगी, लेकिन इसके बावजूद कई गाड़िया इसकी चपेट में आ गई। बैंकॉक के गवर्नर चाडचार्ट सिट्टिपुंट ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस घटना में तीन गाड़ियों को नुकसान हुआ है।

आसपास की इमारतें खाली कराई जा रही

हालांकि अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। सिट्टिपुंट ने बताया कि अधिकारियों का मानना है कि यह हादसा एक अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन के चल रहे निर्माण कार्य के कारण हुआ है। घटना के बाद वहीं पास में मौजूद एक अस्पताल ने अगले दो दिनों के लिए अपनी आउट पेशेंट सेवाएं बंद कर दी है। प्रशासन ने घटनास्थल के पास मौजूद इमारतों से लोगों को बाहर निकालने के आदेश दिए है। साथ ही इस एरिया में पानी और बिजली की सप्लाई भी बंद कर दी गई है। अधिकारी जल्द से जल्द सिंकहोल को ठिक करने की कोशिश कर रहे है।

Published on:

24 Sept 2025 01:53 pm

Hindi News / World / Viral Video: दौड़ती गाड़ियों के बीच अचानक धरती में धंसी सड़क, देखते ही देखते समा गए कई वाहन

