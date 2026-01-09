29 करोड़ में बिकी एक मछली: जानें आखिर क्यों है इतनी महंगी, जानिए इसकी खासियत

29 करोड़ में बिकी एक मछली
Most Expensive Fish: जापान की राजधानी टोक्यो में नए साल की पहली नीलामी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। टोयोसु फिश मार्केट (Toyosu Fish Market) में 5 जनवरी 2026 को हुई इस ऐतिहासिक नीलामी में एक विशाल ब्लूफिन टूना (Pacific Bluefin Tuna) मछली 510 मिलियन येन (लगभग 3.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर या भारतीय मुद्रा में करीब 29 करोड़ रुपये) में बिकी। यह अब तक की सबसे महंगी टूना नीलामी का रिकॉर्ड है, जिसने 2019 के 334 मिलियन येन के पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।
यह 243 किलोग्राम (535 पाउंड) वजनी मछली उत्तरी जापान के ओमा (Oma) तट से पकड़ी गई थी। ओमा क्षेत्र अपनी बेहतरीन क्वालिटी के ब्लूफिन टूना के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहां ठंडे पानी और प्रचुर भोजन की वजह से मछलियां असाधारण रूप से स्वादिष्ट और फैटी होती हैं। इस मछली को कियोशी किमुरा (Kiyoshi Kimura) ने खरीदा, जो सुशी जनमई (Sushi Zanmai) चेन के मालिक हैं और 'टूना किंग' के नाम से मशहूर हैं। किमुरा ने कहा, 'यह अच्छे भाग्य के लिए है, लेकिन जब मैंने इतनी सुंदर मछली देखी, तो रोक नहीं पाया। इसका स्वाद लाजवाब होगा।'
ब्लूफिन टूना सुशी और साशिमी के लिए दुनिया की सबसे पसंदीदा मछली है। इसका मांस मुलायम, फैटी और रसदार होता है, जो उच्च गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता है। यह गर्म खून वाली मछली है, जो ठंडे पानी में भी तेज तैर सकती है और लंबी दूरी तय करती है। इसमें भरपूर ओमेगा-3 फैटी एसिड, उच्च प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।
पिछले सालों में भी ब्लूफिन टूना महंगी बिकी है- 2019 में 278 किलो की मछली 19 करोड़ में, जबकि 2025 में 276 किलो वाली 12 करोड़ में गई थी। लेकिन 2026 का यह रिकॉर्ड अभूतपूर्व है।
