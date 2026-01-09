29 करोड़ में बिकी एक मछली: जानें आखिर क्यों है इतनी महंगी, जानिए इसकी खासियत

यह 243 किलोग्राम (535 पाउंड) वजनी मछली उत्तरी जापान के ओमा (Oma) तट से पकड़ी गई थी। ओमा क्षेत्र अपनी बेहतरीन क्वालिटी के ब्लूफिन टूना के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहां ठंडे पानी और प्रचुर भोजन की वजह से मछलियां असाधारण रूप से स्वादिष्ट और फैटी होती हैं। इस मछली को कियोशी किमुरा (Kiyoshi Kimura) ने खरीदा, जो सुशी जनमई (Sushi Zanmai) चेन के मालिक हैं और 'टूना किंग' के नाम से मशहूर हैं। किमुरा ने कहा, 'यह अच्छे भाग्य के लिए है, लेकिन जब मैंने इतनी सुंदर मछली देखी, तो रोक नहीं पाया। इसका स्वाद लाजवाब होगा।'