विदेश

29 करोड़ में बिकी एक मछली: जानें आखिर क्यों है इतनी महंगी, जानिए इसकी खासियत

World Most Expensive Fish: यह 243 किलोग्राम (535 पाउंड) वजनी मछली उत्तरी जापान के ओमा (Oma) तट से पकड़ी गई थी। ओमा क्षेत्र अपनी बेहतरीन क्वालिटी के ब्लूफिन टूना के लिए विश्व प्रसिद्ध है।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 09, 2026

Most Expensive Fish

29 करोड़ में बिकी एक मछली

Most Expensive Fish: जापान की राजधानी टोक्यो में नए साल की पहली नीलामी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। टोयोसु फिश मार्केट (Toyosu Fish Market) में 5 जनवरी 2026 को हुई इस ऐतिहासिक नीलामी में एक विशाल ब्लूफिन टूना (Pacific Bluefin Tuna) मछली 510 मिलियन येन (लगभग 3.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर या भारतीय मुद्रा में करीब 29 करोड़ रुपये) में बिकी। यह अब तक की सबसे महंगी टूना नीलामी का रिकॉर्ड है, जिसने 2019 के 334 मिलियन येन के पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।

कियोशी किमुरा ने खरीदी 29 करोड़ में मछली

यह 243 किलोग्राम (535 पाउंड) वजनी मछली उत्तरी जापान के ओमा (Oma) तट से पकड़ी गई थी। ओमा क्षेत्र अपनी बेहतरीन क्वालिटी के ब्लूफिन टूना के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहां ठंडे पानी और प्रचुर भोजन की वजह से मछलियां असाधारण रूप से स्वादिष्ट और फैटी होती हैं। इस मछली को कियोशी किमुरा (Kiyoshi Kimura) ने खरीदा, जो सुशी जनमई (Sushi Zanmai) चेन के मालिक हैं और 'टूना किंग' के नाम से मशहूर हैं। किमुरा ने कहा, 'यह अच्छे भाग्य के लिए है, लेकिन जब मैंने इतनी सुंदर मछली देखी, तो रोक नहीं पाया। इसका स्वाद लाजवाब होगा।'

ब्लूफिन टूना की खासियतें क्या हैं?

ब्लूफिन टूना सुशी और साशिमी के लिए दुनिया की सबसे पसंदीदा मछली है। इसका मांस मुलायम, फैटी और रसदार होता है, जो उच्च गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता है। यह गर्म खून वाली मछली है, जो ठंडे पानी में भी तेज तैर सकती है और लंबी दूरी तय करती है। इसमें भरपूर ओमेगा-3 फैटी एसिड, उच्च प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।

नीलामी में इतनी ऊंची कीमत के पीछे कई कारण हैं:

  • नए साल की पहली नीलामी को जापान में बेहद शुभ माना जाता है, जो अच्छे साल की शुरुआत का प्रतीक है।
  • ओमा से पकड़ी गई मछलियां टॉप क्वालिटी की होती हैं, और प्रति किलो कीमत 2.1 मिलियन येन (लगभग 13,360 डॉलर या 11 लाख रुपये) तक पहुंच गई।
  • किमुरा ने इसे अपने रेस्टोरेंट चेन में इस्तेमाल किया, जहां यह सुशी के रूप में सामान्य कीमत पर बेची जाएगी।

पिछले सालों में भी ब्लूफिन टूना महंगी बिकी है- 2019 में 278 किलो की मछली 19 करोड़ में, जबकि 2025 में 276 किलो वाली 12 करोड़ में गई थी। लेकिन 2026 का यह रिकॉर्ड अभूतपूर्व है।

