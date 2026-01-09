ड्राइवर का ‘ड्रीम हाउस’! न ईंट, न पत्थर, छत पर खड़ी कर दी पूरी की पूरी बस; वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सिहुंता क्षेत्र (भटियात विधानसभा) में रहने वाले एचआरटीसी (हिमाचल पथ परिवहन निगम) के चालक श्रीधर (ककरोटी क्षेत्र के निवासी) ने अपने घर की छत पर लकड़ी और टीन की मदद से एक बस जैसा कमरा तैयार करवाया है। यह ढांचा हूबहू एचआरटीसी की सरकारी बस जैसा दिखता है – हरा-सफेद रंग, बस का पूरा डिज़ाइन, सीटें, स्टीयरिंग व्हील और यहां तक कि नकली पहिए भी लगाए गए हैं। दूर से देखने पर किसी को भी लगेगा कि छत पर असली बस खड़ी है!