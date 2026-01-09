ड्राइवर का ‘ड्रीम हाउस’! न ईंट, न पत्थर, छत पर खड़ी कर दी पूरी की पूरी बस; वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी

घर की छत पर बना डाली सरकारी बस
Viral Video Bus Driver Home: सोशल मीडिया पर हर रोज़ अनोखे वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कभी-कभी कोई वीडियो ऐसा दिल छू लेता है कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। ऐसा ही एक दिलचस्प और प्रेरणादायक मामला हिमाचल प्रदेश से सामने आया है, जहां एक बस ड्राइवर ने अपने पेशे से इतना गहरा प्यार दिखाया कि घर की छत पर ही असली जैसी बस बना ली। यह वीडियो और तस्वीरें इन दिनों तेज़ी से वायरल हो रही हैं, और लाखों लोग इसे देखकर हैरान हैं।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सिहुंता क्षेत्र (भटियात विधानसभा) में रहने वाले एचआरटीसी (हिमाचल पथ परिवहन निगम) के चालक श्रीधर (ककरोटी क्षेत्र के निवासी) ने अपने घर की छत पर लकड़ी और टीन की मदद से एक बस जैसा कमरा तैयार करवाया है। यह ढांचा हूबहू एचआरटीसी की सरकारी बस जैसा दिखता है – हरा-सफेद रंग, बस का पूरा डिज़ाइन, सीटें, स्टीयरिंग व्हील और यहां तक कि नकली पहिए भी लगाए गए हैं। दूर से देखने पर किसी को भी लगेगा कि छत पर असली बस खड़ी है!
श्रीधर 2016 से एचआरटीसी में ड्राइवर हैं। बस चलाना उनके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि जुनून और जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। छुट्टियों में वे इसी छत वाली 'बस' में समय बिताते हैं – यहां बैठकर खाना खाते हैं, आराम करते हैं और सुकून महसूस करते हैं। उनके अनुसार, यह बस उनके लिए आत्मसम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है।
अब श्रीधर का घर किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं रहा। स्थानीय लोग ही नहीं, आसपास के गांवों से भी पर्यटक और उत्साही इस अनोखी बस को देखने पहुंच रहे हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने पहली बार किसी सरकारी कर्मचारी को अपनी नौकरी से इतना गहरा लगाव देखा है।
सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यूजर्स मजेदार और भावुक कमेंट्स कर रहे हैं – कोई लिख रहा है, सच्चा जज्बा यही होता है!, तो कोई कह रहा है, ऐसा प्यार नौकरी से बहुत कम लोग करते हैं। लाखों व्यूज, हजारों लाइक्स और शेयर के साथ यह कहानी इंटरनेट पर सनसनी मचा रही है।
