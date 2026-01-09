बांग्लादेश ने फिर लगाया भारत पर इल्ज़ाम! हादी किलर को कोलकाता में छिपाकर बचा रहा है भारत? ढाका पुलिस का बड़ा दावा

Bangladesh Blames India: बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ढाका पुलिस ने दावा किया है कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या का मास्टरमाइंड तैजुल इस्लाम चौधरी बप्पी (पूर्व जुबो लीग नेता और मीरपुर के एक्स-वार्ड काउंसलर) कोलकाता में छिपा हुआ है। पुलिस का कहना है कि बप्पी राजारहाट इलाके की झांझन गली में एक चार मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर रह रहा है, जहां उसके साथ 4-5 अन्य अवामी लीग और जुबो लीग के नेता/कार्यकर्ता (जैसे मुफिकुर रहमान उज्जोल और सजिबुल इस्लाम) फर्जी पहचान के साथ लगभग एक साल से छिपे हैं।