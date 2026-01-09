9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

'मैं इसके बिना नहीं रह सकती' 3 बच्चों की मां ने फुफेरे भाई से रचाई शादी, पति ने रोते हुए कहा– 'जा जी ले अपनी जिंदगी!

रानी और कुंदन की शादी 2011 में कोर्ट मैरिज से हुई थी। दंपति के तीन बच्चे हैं। लेकिन करीब 5 साल पहले इंस्टाग्राम पर रानी का संपर्क अपने फुफेरे भाई गोबिंद से हुआ और धीरे-धीरे यह दोस्ती गहरे प्रेम में बदल गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 09, 2026

Court Marriage

कोर्ट मैरिज

बिहार के वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र से एक ऐसी अनोखी और भावुक प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने समाज को हैरान कर दिया है। तीन बच्चों की मां रानी कुमारी ने अपने फुफेरे भाई गोबिंद कुमार से कोर्ट मैरिज रचाई, जबकि उनका पहला पति कुंदन कुमार खुद गवाह बनकर उन्हें विदा कर आया। रानी ने स्पष्ट कहा, 'मैं इसके बिना नहीं रह सकती!' यानी गोबिंद के बिना जीवन संभव नहीं।

5 साल पहले हुई थी कोर्ट मैरिज

रानी और कुंदन की शादी 2011 में कोर्ट मैरिज से हुई थी। कुंदन अहीरपुर गांव के रहने वाले हैं और घर पर ही कस्टमर सर्विस सेंटर (CSP) चलाते हैं। दंपति के तीन बच्चे हैं। लेकिन करीब 5 साल पहले इंस्टाग्राम पर रानी का संपर्क अपने फुफेरे भाई गोबिंद से हुआ और धीरे-धीरे यह दोस्ती गहरे प्रेम में बदल गई। रानी बार-बार घर छोड़कर चली जाती थीं – दो साल पहले एक बार और हाल ही में डेढ़ महीने पहले जब कुंदन ने उन्हें जम्मू से वापस लाया था।

'मैं इसके बिना नहीं रह सकती'

परिवार और समाज के विरोध के बावजूद रानी अडिग रहीं। उन्होंने कुंदन से कहा कि वह उनके साथ खुश नहीं हैं और गोबिंद के साथ नया जीवन शुरू करना चाहती हैं। कुंदन, जो मानसिक रूप से टूट चुके थे, ने अंततः पत्नी की खुशी को प्राथमिकता दी। उन्होंने कोई विवाद नहीं किया, बल्कि खुद रानी और गोबिंद की कोर्ट मैरिज की व्यवस्था की और अदालत में गवाह बने।

'जा जी ले अपनी जिंदगी'

कुंदन ने फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के अजय देवगन वाले किरदार से तुलना करते हुए कहा, 'जा जी ले अपनी जिंदगी!' उन्होंने भावुक होकर रानी को विदा किया। गोबिंद ने आश्वासन दिया कि रानी अब वापस नहीं लौटेंगी। रानी ने स्पष्ट किया कि तीनों बच्चे कुंदन के पास ही रहेंगे और उनकी परवरिश वही करेंगे। वह उनके भविष्य में दखल नहीं देंगी।

'लव स्टोरी' को देख रह कोई दंग

यह घटना जंदाहा क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। एक तरफ त्याग और प्रेम की मिसाल के रूप में देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ रिश्तों की जटिलता पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ यह अफेयर परिवार तोड़ने तक पहुंच गया, लेकिन पति के त्याग ने इसे फिल्मी टच दे दिया। क्या यह सच्चा प्रेम है या परिस्थितियों का खेल? यह कहानी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है।

image

Published on:

09 Jan 2026 09:23 pm

Hindi News / National News / ‘मैं इसके बिना नहीं रह सकती’ 3 बच्चों की मां ने फुफेरे भाई से रचाई शादी, पति ने रोते हुए कहा– ‘जा जी ले अपनी जिंदगी!

