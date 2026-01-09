‘मैं इसके बिना नहीं रह सकती’ 3 बच्चों की मां ने फुफेरे भाई से रचाई शादी, पति ने रोते हुए कहा– ‘जा जी ले अपनी जिंदगी!

रानी और कुंदन की शादी 2011 में कोर्ट मैरिज से हुई थी। कुंदन अहीरपुर गांव के रहने वाले हैं और घर पर ही कस्टमर सर्विस सेंटर (CSP) चलाते हैं। दंपति के तीन बच्चे हैं। लेकिन करीब 5 साल पहले इंस्टाग्राम पर रानी का संपर्क अपने फुफेरे भाई गोबिंद से हुआ और धीरे-धीरे यह दोस्ती गहरे प्रेम में बदल गई। रानी बार-बार घर छोड़कर चली जाती थीं – दो साल पहले एक बार और हाल ही में डेढ़ महीने पहले जब कुंदन ने उन्हें जम्मू से वापस लाया था।