ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों का खून बहाने वाले पिता-पुत्र पर बड़ा खुलासा, कार से मिला आतंकी कनेक्शन

ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद मौके पर कार्रवाई करता पुलिस अधिकारी। (फोटो: ANI)
Bondi Beach Terror Attack: ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमले में 15 यहूदियों को मौत के घाट उतारने वाले हमलावर पाकिस्तानी मूल के पिता-पुत्र निकले। साजिद अकरम (50) को पुलिस ने मौके पर ही ढेर कर दिया था, जबकि बेटा नवीद अकरम (24) गंभीर रूप से घायल है। साजिद 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। 2001 में उसे पार्टनर वीजा मिल गया। वह यहां रेजिडेंट वीजा पर रह रहा था। नाविद यहीं पैदा हुआ था और ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है।
अमरीकी खुफिया अधिकारियों का कहना है कि दोनों का पाकिस्तान से कनेक्शन है। उनकी कार से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के झंडे भी मिले हैं। साजिद के पास छह लाइसेंसी हथियार थे। दोनों न्यू साउथ वेल्स में रहते थे, जो बीच से लगभग एक घंटे की ड्राइव पर है। हमला करने के लिए उन्होंने बीच के पास ही एयरबीएनबी से होटल बुक किया था। नवीद के बारे में बताया जा रहा है कि वह कुछ समय पहले तक ईंटे बिछाने का काम करता था। कुछ समय पहले कंपनी बंद होने से उसकी नौकरी चली गई। न्यू साउथवेल्स की अल मुराद यूनिवर्सिटी से अरबी और कुरान की पढ़ाई की।
हमलावर नाविद की मां वेरेना कहती हैं कि आखिरी बार फोन पर उनकी बेटे से बिल्कुल सामान्य बातचीत हुई थी। नाविद ने कहा था कि वह तैराकी और स्कूबा डाइविंग करके लौटा है और अब अपने पिता के साथ खाना खाने जा रहा है। उसने यह भी कहा कि गर्मी के कारण वे होटल में ही रुकेंगे। वेरेना कहती हैं कि वह एक अच्छा लडक़ा था। विश्वास ही नहीं हो रहा कि वह किसी हिंसक या उग्रवादी गतिविधि में शामिल हो सकता है। नाविद अपने माता-पिता और भाई-बहन के साथ रहता था। फिलहाल पुलिस घर पर ही मौजूद है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग