ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों का खून बहाने वाले पिता-पुत्र पर बड़ा खुलासा, कार से मिला आतंकी कनेक्शन

अमरीकी खुफिया अधिकारियों का कहना है कि दोनों का पाकिस्तान से कनेक्शन है। उनकी कार से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के झंडे भी मिले हैं। साजिद के पास छह लाइसेंसी हथियार थे। दोनों न्यू साउथ वेल्स में रहते थे, जो बीच से लगभग एक घंटे की ड्राइव पर है। हमला करने के लिए उन्होंने बीच के पास ही एयरबीएनबी से होटल बुक किया था। नवीद के बारे में बताया जा रहा है कि वह कुछ समय पहले तक ईंटे बिछाने का काम करता था। कुछ समय पहले कंपनी बंद होने से उसकी नौकरी चली गई। न्यू साउथवेल्स की अल मुराद यूनिवर्सिटी से अरबी और कुरान की पढ़ाई की।