नमक के दाने से भी छोटा रोबोट लाएगा इलाज में क्रांति, वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह रोबोट इलाज में क्रांति ला सकता है। छोटे रोबोट शरीर की नसों में घुसकर सही जगह दवा पहुंचा सकते हैं। ब्लॉक हुई नसों को ठीक कर सकते हैं। सेल्स पर नज़र रख सकते हैं। इससे सर्जरी की ज़रूरत कम हो जाएगी। एक रिसर्चर ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि 10 साल में इसका असली इस्तेमाल शुरू हो सकता है। अभी यह लैब में है लेकिन जल्दी ही शरीर के अंदर काम करने लायक बन जाएगा, जिससे इलाज करना काफी आसान हो सकता है।