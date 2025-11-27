लंबे समय तक बैठना दिल की सेहत के लिए खतरनाक, रिसर्च में हुआ खुलासा

लंबे समय तक बैठना या लगातार बैठकर काम करना लगभग ज़रूरी हो गया है। आज के दौर में कई लोग ऐसा करते हैं और यह एक आदत बन गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह आदत सही नहीं है? यह आदत दिल की सेहत पर चुपचाप हमला करती है। इंग्लैंड में हाल ही में सामने आई रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि फिट लोग भी लंबे समय तक बैठने से होने वाले रक्त वाहिकाओं के तनाव से पूरी तरह नहीं बच पाते।