लंबे समय तक बैठना दिल की सेहत के लिए खतरनाक, रिसर्च में हुआ खुलासा

लंबे समय तक बैठना या लगातार बैठकर काम करना लगभग ज़रूरी हो गया है। आज के दौर में कई लोग ऐसा करते हैं और यह एक आदत बन गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह आदत सही नहीं है? यह आदत दिल की सेहत पर चुपचाप हमला करती है। इंग्लैंड में हाल ही में सामने आई रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि फिट लोग भी लंबे समय तक बैठने से होने वाले रक्त वाहिकाओं के तनाव से पूरी तरह नहीं बच पाते।
यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के वैज्ञानिकों ने रिसर्च में 40 युवा पुरुषों को शामिल किया गया। उन्हें दो घंटे बैठाया गया। उन्हें उच्च फ्लैवानॉल युक्त कोको ड्रिंक और कम फ्लैवानॉल वाला कोको ड्रिंक दिया गया। कम फ्लैवानॉल वाली ड्रिंक लेने वालों में रक्त वाहिकाओं की कार्यक्षमता में गिरावट, बीपी में बढ़ोतरी और ऑक्सीज़न आपूर्ति में कमी देखी गई। उच्च फ्लैवानॉल पेय पीने वाले प्रतिभागियों में यह गिरावट नहीं दिखी।
फ्लैवानॉल प्राकृतिक पोषक तत्व है, जो हमारे दिल, खून की नलियों और दिमाग के लिए अच्छा माना जाता है। रिसर्च में सामने आया कि हर 30-45 मिनट में खड़े होना, चलना या हल्का स्ट्रेचिंग करना भी फायदेमंद है। लगातार बैठकर काम करते रहने से शरीर पर गलत असर पड़ता है।
यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के वैज्ञानिकों ने बताया कि कोको, चाय, कई फलों और मेवों में पाए जाने वाले फ्लैवानॉल इंसान की धमनियों को नुकसान से बचा सकता है। इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना ज़रूरी है। इसके अलावा रोज़मर्रा की छोटी-छोटी आदतें भी दिल को मज़बूत बनाती हैं। फ्लैवानॉल युक्त कोको ड्रिंक लेना, हर दिन बेरी, सेब, आलू बुखारे जैसे फल खाना, ग्रीन या ब्लैक टी पीना, खाने में बादाम, हेज़लनट जैसे मेवे शामिल करना भी दिल की सेहत के लिए अच्छा है।
