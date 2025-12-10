10 दिसंबर 2025,

टेक्नोलॉजी

Google ने भारत में फोड़ा सस्ता बम, मात्र 199 रुपये में 200GB स्टोरेज के साथ फ्री मिल रहा सबसे ताकतवर AI

Google AI Plus India Launch: सिर्फ 199 रुपये में मिलेगा 200GB स्टोरेज और दुनिया के सबसे पावरफुल AI 'Gemini 3 Pro' का एक्सेस। जानें फैमिली शेयरिंग और नए फीचर्स की पूरी डिटेल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 10, 2025

Google AI Plus India Launch

Google AI Plus India Launch (Image: Gemini)

Google AI Plus India Launch: अगर आप भी Google Photos या Gmail पर बार-बार आने वाले Storage Full के नोटिफिकेशन से परेशान हैं या फिर महंगे AI टूल्स इस्तेमाल करने का मन तो है पर जेब गवाही नहीं देती, तो Google ने आपकी दोनों मुश्किलें एक साथ हल कर दी हैं।

गूगल ने आज भारत में अपना नया Google AI Plus प्लान लॉन्च कर दिया है। इसे आप टेक्नोलॉजी की दुनिया का अब तक का सबसे वैल्यू फॉर मनी सौदा कह सकते हैं। कंपनी ने इसे खास भारतीय यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है जहां कम दाम में ज्यादा फायदे की उम्मीद की जाती है।

सिर्फ 199 रुपये रखी गई है कीमत

सबसे पहले बात पैसे की करते हैं। आमतौर पर अच्छे AI टूल्स के लिए हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन गूगल ने बाजी पलट दी है। इस नए AI Plus प्लान की कीमत वैसे तो 399 रुपये महीना रखी गई है लेकिन अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो पहले 6 महीनों के लिए आपको सिर्फ 199 रुपये देने होंगे।

जी हां, 199 रुपये! जितने में आजकर एक ढंग का पिज्जा भी नहीं आता है, उतने में गूगल आपको अपनी सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी सौंप रहा है।

सिर्फ AI नहीं, स्टोरेज की भी छुट्टी इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ एक AI प्लान नहीं है। इसमें आपको 200GB का क्लाउड स्टोरेज भी मिलता है। यानी आपके मोबाइल की गैलरी में जमा हजारों फोटोज, ड्राइव की फाइल्स और जीमेल के भारी-भरकम अटैचमेंट्स के लिए अब जगह की कमी नहीं पड़ेगी।

199 रुपये में आखिर मिलेगा क्या?

अब सवाल है कि 199 रुपये में मिलेगा क्या? गूगल आपको अपने सबसे एडवांस मॉडल Gemini 3 Pro को दे रहा है। यह मॉडल इतना समझदार है कि आपके ऑफिस के मेल लिखने से लेकर बच्चों के मुश्किल होमवर्क तक, सब कुछ चुटकियों में निपटा सकता है।

क्रिएटिविटी के लिए: अगर आपको पेंटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक है तो इसमें Nano Banana Pro जैसे टूल्स हैं जो आपके एक इशारे पर शानदार तस्वीरें बना देंगे।

वीडियो और रिसर्च: वीडियो बनाने के लिए Flow और किसी भी विषय पर गहरी रिसर्च करने के लिए NotebookLM जैसे टूल्स भी इस प्लान का हिस्सा हैं।

सीधे शब्दों में कहें तो, आपके Docs और Gmail के अंदर अब एक ऐसा असिस्टेंट बैठा होगा जो आपके कहने से पहले ही काम आसान कर देगा।

एक का खर्चा, पूरे परिवार की मौज भारतीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए गूगल ने इसमें फैमिली शेयरिंग का ऑप्शन भी दिया है। यानी प्लान एक व्यक्ति खरीदेगा, लेकिन उसका फायदा घर के 5 अन्य लोग भी उठा सकेंगे।

सोचिए, 199 रुपये में घर के 6 लोगों को 200GB स्टोरेज और प्रीमियम AI मिल रहा है। अगर हिसाब लगाएं तो यह प्रति व्यक्ति 35-40 रुपये से भी कम पड़ता है। कुल मिलाकर, गूगल का यह दांव उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो अब तक AI की दुनिया में कदम रखने से हिचकिचा रहे थे।

Published on:

10 Dec 2025 05:44 pm

Published on: 10 Dec 2025 05:44 pm
Hindi News / Technology / Google ने भारत में फोड़ा सस्ता बम, मात्र 199 रुपये में 200GB स्टोरेज के साथ फ्री मिल रहा सबसे ताकतवर AI

