टेक्नोलॉजी

iPhone स्क्रीन पर अचानक दिखी हरी या नारंगी लाइट? इसका मतलब कोई चोरी-छिपे कर रहा है आपकी जासूसी!

iPhone Green Orange Dot Meaning: iPhone स्क्रीन पर अचानक दिखी हरी या नारंगी लाइट? इसका मतलब है कोई ऐप चोरी-छिपे आपकी जासूसी कर रहा है। जानिए इन लाइट्स का मतलब और सुरक्षित रहने का तरीका।

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 09, 2025

iPhone Green Orange Dot Meaning

iPhone Green Orange Dot Meaning (Image: Gemini)

iPhone Green Orange Dot Meaning: अगर आप आईफोन इस्तेमाल हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। हो सकता है आपने हाल ही में एक अजीब सी चीज नोटिस की होगी। कभी-कभी फोन चलाते समय स्क्रीन के ऊपर, डायनामिक आइलैंड के पास एक छोटी सी हरी या नारंगी डॉट लाइट चमकने लगती है।

इसे देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं। कई बार तो यूजर्स को लगता है कि शायद उनके महंगे फोन की स्क्रीन खराब हो गई है या सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच आ गया है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, तो गहरी सांस लें और रिलैक्स हो जाएं।

यह कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि एप्पल का एक बहुत ही शानदार फीचर है जो चुपचाप आपकी जासूसी होने से बचाता है।

आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इन छोटी-छोटी बिंदियों का आखिर मतलब क्या है और ये आपकी सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी हैं।

हरी और नारंगी लाइट का क्या है मतलब? (iPhone Green and Orange Dot Meaning)

एप्पल हमेशा से अपनी प्राइवेसी को लेकर सीरियस रहा है। ये डॉट्स दरअसल प्राइवेसी इंडिकेटर्स हैं, जो आपको यह बताते हैं कि आपके फोन का कौन सा सेंसर इस वक्त काम कर रहा है।

हरी डॉट: अगर आपको स्क्रीन पर हरे रंग की लाइट दिखाई दे, तो समझ जाइए कि कोई ऐप आपके कैमरा का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि जब आप फोटो खींचते हैं या इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, तो यह जल जाएगी।

नारंगी डॉट: वहीं, अगर आपको नारंगी रंग की लाइट दिखे, तो इसका मतलब है कि आपका माइक्रोफोन ऑन है। यानी कोई ऐप आपकी बातें सुन रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है।

वैसे तो यह फीचर iOS 14 से ही मौजूद था, लेकिन iOS 18 अपडेट के बाद एपल ने इसे डायनामिक आइलैंड में शिफ्ट कर दिया है ताकि यह आपकी नजरों के सामने रहे और आप इसे मिस न कर पाएं।

आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? (iPhone Green and Orange Dot is Important or Not)

अब आप सोचेंगे कि कैमरा या माइक ऑन है तो पता चल ही जाएगा, इसमें लाइट की क्या जरूरत है? तो बात ये है कि इसकी जरूरत है। मान लीजिए आप फोन पर बस न्यूज पढ़ रहे हैं और अचानक हरी लाइट जल जाए। इसका सीधा मतलब है कि आपने कैमरा खोला नहीं, फिर भी कोई ऐप बैकग्राउंड में चोरी-छिपे आपको देख रहा है।

यह फीचर एक तरह का डिजिटल चौकीदार है। अगर बिना आपकी मर्जी के ये लाइट्स जलें, तो हो सकता है कि आपके फोन में कोई जासूसी करने वाला ऐप आ गया हो या किसी ऐप को आपने गलती से परमिशन दे रखी हो।

अगर कोई आपकी जासूसी कर रहा तो ऐसे जानें

  • अगर आपको कभी भी बिना वजह ये डॉट्स दिखाई दें, तो तुरंत सतर्क हो जाएं।
  • अपने आईफोन का कंट्रोल सेंटर नीचे की तरफ स्वाइप करें।
  • वहां सबसे ऊपर आपको साफ-साफ लिखा मिल जाएगा कि कौन सा ऐप अभी कैमरा या माइक यूज कर रहा है।

क्या इसे बंद किया जा सकता है?

बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इन लाइट्स को सेटिंग से बंद किया जा सकता है? तो इसका जवाब है - नहीं। एपल ने इसे सिस्टम का हिस्सा बनाया है ताकि आपको हर पल जानकारी मिलती रहे। हालांकि, आप ऐप्स की लगाम जरूर कस सकते हैं।

इसके लिए आप अपने फोन की Settings में जाएं, वहां Privacy & Security पर क्लिक करें। यहां आप Camera और Microphone सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि किन-किन ऐप्स को आपने परमिशन दे रखी है। अगर कोई ऐसा ऐप दिखे जिस पर भरोसा नहीं है तो तुरंत उसका एक्सेस बंद कर दें।

जानकार भी यही सलाह देते हैं कि अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर ऐप परमिशन चेक करते रहना चाहिए, ताकि कोई अंजान ऐप आपकी निजी जिंदगी में तांक-झांक न कर सके।

