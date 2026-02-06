Rajasthan Govt Jobs Alert: 5 बड़ी सरकारी भर्तियां, 11 फरवरी तक करें आवेदन, फिर नहीं मिलेगा मौका

राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए फरवरी महीना सुनहरा अवसर लेकर आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की विभिन्न भर्तियों में लाखों अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। फॉरेस्टर, महिला पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक, लिपिक ग्रेड-द्वितीय/कनिष्ठ सहायक और लैब असिस्टेंट जैसी पांच बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इन पदों पर कुल मिलाकर 10 लाख से अधिक आवेदन अब तक भरे जा चुके हैं, जिससे युवाओं में सरकारी सेवा के प्रति बढ़ती रुचि साफ दिखाई दे रही है।